L’eredità preziosa di Giorgio Spini Oltre 10mila volumi di storia e arte

Una giornata intensa e imperdibile, per gli amanti della cultura domani alle 17 nella biblioteca civica Salucci di Aulla, che ospita gli oltre 10 mila volumi della biblioteca personale di Giorgio Spini. Un convivio di grandi personalità illustrerà l’opera e la figura di Giorgio Spini, storico dell’età moderna in Europa e tra i primi studiosi di storia nordamericana in Italia, combattente della guerra di Liberazione. Spini è stato sempre impegnato nella società civile, politica e religiosa, membro della Tavola Valdese, presidente nazionale del CNU (Consiglio nazionale universitario), consigliere comunale socialista di Fiesole. Dopo i saluti del sindaco Roberto Valettini, parleranno de ‘L’opera storica di Giorgio Spini’, Laura Ronchi De Michelis dell’Università La Sapienza Roma, Marcello Verga dell’Università di Firenze. Concluderà Valdo Spini, presidente della Fondazione Circolo Rosselli, portando "una testimonianza personale e familiare sui vari aspetti della sua vita e della sua opera". Marina Carbone e Federica Pucci presenteranno il progetto di catalogazione informatizzata finanziato con l’8x1000 della Chiesa Valdese, curato dall’associazione Surus, dedicato alla biblioteca del celebre storico. La ricchissima raccolta di storia, arte, politica, economia e religione fu donata al Comune dagli eredi, Valdo, Daniele e Debora, nel 2012, dopo la drammatica alluvione e i gravi danni subiti dalla biblioteca. Il fondo, al quale la biblioteca civica ha dedicato un’intera sala di consultazione, si è rivelato prezioso per la rarità dei volumi nel contesto bibliotecario territoriale e per i legami del fondo con la storia personale e intellettuale di storico Spini. La giornata è parte del progetto nazionale ‘Maggio dei Libri’.

M.L.