L’eredità al Regina Elena "L’impegno di Pincione"

Sulla felice conclusione della vicenda del lascito del maestro Carlo Baracchini, la segreteria del Partito Repubblicano vuole evidenziare la fondamentale importanza del lavoro portato avanti per anni dall’avvocato Alberto Pincione con il cda del Regina Elena il contributo essenziale di uffici e assessori comunali. "Si tratta – si legge inuna nota del Pri – di un risultato che è, prima di tutto, misura di tutela della terza età e quindi della dignità delle persone. In molti casi i diritti dell’individuo vengono sgretolati silenziosamente con atti che ne mettono a rischio l’attuazione, mentre devono tornare ad essere l’obiettivo delle scelte pubbliche. Ancor più in un mondo complesso come è oggi, in cui la persona rischia di avere valore solo se riesce a produrre. E in cui le fasce sociali meno rilevanti in questo compito, per esempio gli anziani, tendono ad essere lasciate indietro perché rappresentano dei costi, come se la società fosse un’azienda. La conclusione di questa annosa vicenda è dunque un fondamentale contributo a tutela della dignità dei nostri anziani. Come in effetti voleva Carlo Baracchini".