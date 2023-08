L’equipaggio di Open Arms In attesa di salvare altre vite

di Patrik Pucciarelli

Sono sette giorni che la Open Arms è ferma in porto. Arrivata martedì scorso rimane ormeggiata colpevole di troppi soccorsi in mare. Il temine del blocco è previsto per martedì 12 settembre. A bordo c’è chi ha trovato un momento libero, un libro, un po’ di musica, un film sul computer e chi ha preparato la nave per il fronte temporalesco previsto. L’iter è sempre lo stesso: si chiudono gli osteriggi, si controllano le cime di ormeggio, l’occhio vigile allo schermo del meteo-mare e l’orecchio alle comunicazioni di emergenza. Con grandi teli si coprono i gommoni di salvataggio, il rifornimento dell’acqua fresca di bordo, qualcuno fa la spesa, che i marinai chiamano cambusa, per poi tornare nelle cuccette con la mente alle famiglie e a chi è in difficoltà in mezzo al mare. Intanto sul web la macchina della solidarietà continua a fare il suo lavoro, la raccolta fondi aperta dalla Ong spagnola è a 10mila 721 euro per 214 donazioni. L’obiettivo è 30mila euro per coprire le spese per un fermo di 20 giorni e la sanzione di 3mila 333 euro. Un equipaggio con tante donne e storie differenti quello della Open Arms, legati da un’unica missione e tante passioni. C’è Olga laca di bordo, pensionata, ma stare a casa senza fare niente è per lei "una perdita di tempo".Così si è imbarcata per cucinare a chi salva vite in mare. A casa la piccola nipote tifa per la nonna. Poi c’è Isabel, medico sugli elicotteri: recuperare persone in mare sono le sue ferie. Cynthia invece è una marinaia: lavora per la Croce Rossa spagnola come soccorritrice sulle moto d’acqua a Lanzarote. Poi c’è Mar Longhi è ufficiale di macchina: si occupa del motore, che tutto funzioni per la propulsione. Viene dalla Galizia e si vedrebbe solo in sala macchine. Infine il comandante Riccardo Sandoval con la passione per il surf: quando ha tempo libero prende la tavola alla ricerca di onde in giro per il mondo.