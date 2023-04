Leonardi presenta il libro Apua Madre

L’associazione culturale Alberico Benedicenti guidata dalla presidente Mara Cavalli Mara Cavalli celebrano il ricordo e sottolineano l’attualità del messaggio della Resistenza. Venerdì alle 18, alla Biblioteca Adriano Olivetti di Villafranca, si presenta il libro di Luigi Leonardi ‘Apua Madre. La ferocia delle stragi nazifasciste dai documenti inediti del Sim’.

"In questo momento in cui, ignoranza, malafede, messaggi banali e fuorvianti lavorano per mistificare e strumentalizzare e, forse, per arrivare a negare gli eventi storici – scrive la professoressa Cavalli – quest’associazione ha il dovere di contrapporre lo studio analitico, la conoscenza e l’informazione sugli accadimenti che hanno segnato e che ancora segnano le vicende di questo Paese".

Un incontro in collaborazione con Unitre di Pontremoli e con il coro diretto dal maestro Ivano Poli.