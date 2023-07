Leo Gassman Concerto gratuito

E’ in programma stasera uno dei grandi eventi della rassegna estiva ‘Palcoscenici stellati’ organizzata dal Comune di Massa con la Fondazione Toscana Spettacolo. Piazza Aranci ospita infatti Leo Gassman in concerto (ore 21.30) a ingresso gratuito. Leo Gassman è in viaggio, a caccia di un’identità. E questo suo essere sempre in movimento gli ha permesso di scrivere un disco, "La strada per Agartha", che prende nome dal romanzo "Il do fumoso" di Willis George Emerson e che racconta il viaggio fantastico di un marinaio che circumnaviga il mondo e scopre una civiltà sotterranea di giganti che vivono di musica e agricoltura, in totale armonia. Nel 2020, dopo un’ottima partecipazione a X Factor, Gassman vince la categoria nuove proposte del Festival di Sanremo col brano ’Vai bene così’, confermando doti canore, maturità e intensità di interpretazione. Il videoclip della canzone gli vale inoltre il Premio Roma Videoclip Sanremo Giovani nello stesso anno. Dopo l’album di esordio ’Strike’ ha pubblicato i singoli ’Down’, ’La mia Libertà’ e ’Lunedì’.