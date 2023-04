Lenzoni suona la carica "Consiglio popolare sotto al Comune Mandiamoli a casa"

di Alfredo Marchetti

Un giornale cubano si è interessato a lui. Granma international, giornale del partito comunista, voleva capire il progetto politico di Marco Lenzoni. Non gli tornava la nascita di un laboratorio politico formato da lavoratori, operai, operatori sanitari, semplici impiegati, nel 2023, in Italia. Lenzoni ha spiegato al giornalista d’oltre oceano, così come ai presenti alla prima uscita pubblica della lista, le sue intenzioni di governo. Invitato dai Carc, che sosterranno la sua candidatura a sindaco senza però presentare una loro lista, l’infermiere è andato a ruota libera. "Dobbiamo andare al potere. Questa politica è finita: mette in atto un triste teatrino. Guidi e Persiani pensano alle aiuole. Non si rendono conto dell’emergenza sanitaria, occupazionale e abitativa stiamo vivendo. C’è poi Evangelisti: fa il filosofo e tratta col Pd. Pensa che essendo stato a Roma possa prendere una marea di voti, dopo essersi rifatto una verginità. Dubito seriamente".

Lenzoni ha parlato poi di programmi, componenti in lista e prossime uscite pubbliche: "Il programma? Lo costruiremo con la gente durante gli incontri. Facile fare promesse. Nei prossimi giorni posizioneremo un gazebo davanti al Comune, dove faremo il consiglio popolare. Terremo alta l’attenzione sul lavoro: con noi saranno candidati anche operai della Sanac. Tutti i giorni saremo presenti: una cosa è certa, o entriamo in consiglio comunale, o li mandiamo a casa dopo tre mesi dalle elezioni. La nostra lista sarà composta da lavoratori delle fabbriche, chi guida le ambulanze o semplici operai. Vogliamo dare un segnale chiaro: non ci fidiamo più di voi. La politica sia fata da chi si alza la mattina e va a lavorare: i nostri consiglieri saranno agli ordini dei lavoratori. Le rappresentanze politiche che oggi sono al potere non ci rappresentano più: ci hanno tradito tutti. Non ha pagato mettere lavoratori nelle liste nazionali: ti mettono come la scimmietta nel circo, ci lasciano parlare e non ci ascoltano. Parleremo di ambiente, spiagge libere, inquinamento, parcheggi, ma finché a Roma c’è certa gente che ha illuso il popolo, i problemi continueremo ad averli anche a Massa".

Lenzoni conclude la sua presentazione suonando la carica: "Lavoratori svegliatevi, noi siamo i vostri rappresentanti: siamo una marea, mandiamoli tutti a casa. Oltre al consiglio popolare faremo un sindaco per ogni frazione. Siamo pronti a prenderci il potere". Rinaldo Valenti dei Carc spiega le motivazioni dell’appoggio a Lenzoni: "La crisi sistemica della politica è al minimo storico: serviva una lista di rottura. La politica alla quale siamo abituati noi è finita, non ha più nulla da dire. Scegliamo Marco perché è un lavoratore come noi e sa cosa vuol dire il sacrificio".