Lenzoni guarda alle famiglie della Sanac

Successo dell’iniziativa della ’Tenda della Salute’ di Massa Insorge, un presidio sanitario gratuito e di ascolto delle esigenze reali della cittadinanza, che ha fatto tappa al quartiere dei Poggi, in zona Castagnara-Romagnano e a Marina di Massa. "Mentre quasi tutti gli altri candidati – dice il candidato a sinda co Marco Lenzoni – continuano a promettere colate di cemento milionarie a carico della fiscalità generale, la nostra compagine segnala quanto si potrebbe fare subito e con una spesa molto più limitata per ripristinare la medicina del territorio, tagliare i tempi di attesa per visite, esami, interventi, aumentare la sicurezza nelle strade e nei posti di lavoro, creare lavoro e difendere quello che c’è e che rischia di scomparire, come capita alle 100 famiglie della Sanac". Dopo le assemblee di ieri al parco di Ortola e a Forno, il 2 maggio alle 11 Lenzoni sarà al parco di Ronchi.