Lenzoni: "E noi occuperemo altre aree"

"Giu le mani dallo Spazio popolare. Per ogni sgombero noi occuperemo altre aree". Alza la voce Marco Lenzoni, lo fa dopo l’emendamento che ribadisce lo sgombero dell’area di via San Giuseppe Vecchio, sede della Consulta popolare per la sanità e di Massa Insorge. Così Lenzoni si fa portavoce di entrambe e ricorda che "l’occupazione di quei fondi è nata come lotta di resistenza e protesta contro l’allora decretata chiusura del distretto delle Villette. In quei fondi, che sono stati ripuliti per mesi, infermieri e medici volontari hanno organizzato un ambulatorio popolare con una tenda della salute che ha stazionato in vari punti, andando in giro a fare visite mediche. Un’esperienza di lotta a favore dei cittadini. E’ stata addirittura organizzato dal Comitato di salute pubblica un dibattito tra i candidati a sindaco dove i presenti si impegnarono affinché il distretto non venisse chiuso e così è stato".

Lo Spazio popolare rischia di finire di nuovo sotto sgombero per la quarta volta dal 2018. Quegli spazi sono di proprietà del Comune ma da tempo erano stati ‘abbandonati’ nella sporcizia e nell’incuria. Nel 2013 l’occupazione, dove i locali erano stati puliti, ’liberati’, resi agibili e fruibili dalla cittadinanza. Iniziative che non si sono fermate neppure sotto il covid "quando abbiamo utilizzato questi spazi come base di stoccaggio di divisione e partenza di generi alimentari, di aiuti per le famiglie, per pensionati e disabili – prosegue Lenzoni –. Chi aveva perso il lavoro da un giorno all’altro e si è trovato chiuso a casa senza mangiare è venuto a chiedere aiuto in via San Giuseppe Vecchio. Quel posto lì da allora è rimasto a disposizione di tutti i cittadini, delle associazioni e di chi vuole fare qualcosa per la città. Quindi è sbagliato dire che è la sede dei Carc o la sede di Massa Insorge. Quello è uno spazio ridato alla città, disponibile a qualunque associazione che risponda ai requisiti costituzionali. L’ordinanza di sgombero va a braccetto con l’ordinanza di intitolare una via ad Almirante perché per noi togliere spazi di socialità è incostituzionale come intitolare una strada a un repubblichino".

"Di fronte a questo ennesimo tentativo di sgombero – conclude provocatoriamente Lenzoni – rispondiamo che non ce ne andremo e anzi, per ogni ordinanza di sgombero, noi occuperemo tre aree. La città ha bisogno come l’aria di spazi di socialità non si può togliere l’aria alla città. L’antifascismo non è solo evitare che venga apposta una targa ma è dare il diritto alla salute alla gente, lottare per il diritto al lavoro, lottare contro la devastazione del parco Ugo Pisa. Per noi Mussolini non ha mai avuto la cittadinanza onoraria, come per noi una via ad Almirante non sarà mai possibile".

P.P.