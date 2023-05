Lenzoni difende Milani "Quel ’buffetto’ a Conte? Solo un gesto simbolico"

"Quante cose sono state dette nel tentativo di squalificare la nostra lista, strumentalizzando un piccolo fatto, la contestazione al capo politico del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte". Marco Lenzoni, candidato sindaco di Massa Insorge, ieri sotto a palazzo civico è tornato a parlare dello "schiaffo pedagogico" rivolto venerdì da Giulio Milani – editore no vax, candidato nella medesima lista come consigliere – in piazza Garibaldi all’ex premier. E lo fa mentre lancia la fiaccolata di martedì sera alle 21 da piazza Garibaldi "per la riapertura e l’utilizzo dell’ospedale vecchio di Massa e contro il progetto di una nuova Casa della salute di 4500mq sulle rotaie della stazione".

"Conte sta benissimo, ha solo affrontato una contestazione più risoluta e piccante – ha aggiunto – Nemici vecchi e nuovi, politicanti di alto rango o di basso livello hanno parlato di aggressione e schiaffi. Non hanno altri argomenti? Loro che finora hanno condotto una campagna elettorale basata sul nulla. Siamo contro la violenza e la guerra, ma ci chiediamo se ’violenza’ sia un buffetto a Conte. Lo sono casomai le 5 morti al giorno sul posto di lavoro, gli adolescenti morti o feriti negli stage di alternanza scuola-lavoro, uno stipendio di 1200 euro che non basta per arrivare a fine meseo". E poi ha aggiunto: "Schlein, Tajani, Santanché, Salvini sono venuti a Massa senza che siamo stati in grado di dar loro giusta accoglienza". Il 10 maggio è atteso il Ministro Crosetto: "Lo contesteremo pubblicamente, apertamente: sono tutti invitati. Se mi dissocio dal gesto di Milani? Giulio è in lista perché disilluso e arrabbiato: io non mi dissocio da questa rabbia".

"Non ho aggredito Conte, l’ho solo contestato. Avessi voluto aggredirlo o ferirlo avrei potuto farlo, e invece no: il mio è stato un gesto politico, con un valore. Mi sono sentito tradito da lui per come il suo governo, con la complicità del Pd, ha gestito la pandemia. Perché ha sostenuto il governo Draghi e la sua agenda, perché ha votato l’invio di armi in Ucraina salvo poi fingere nei fatti di essere contrario. E perché sono due anni che promette che avrebbe difeso il Rdc ma fa ’spallucce’ mentre viene smantellato. Sono stato iscritto, elettore e rappresentante di lista per il M5S. Il M5S ha rappresentato una speranza per milioni di persone, nel 2018 lo hanno votato in 11 milioni, poi sempre meno e adesso c’è lo smantellamento del Rdc. E la base dei 5 stelle? Avrà ancora una rappresentanza? Sì, noi. Di 5stelle, Ragaglini, Unione popolare. E’ ora che Massa esca dall’età della pietra".

Irene Carlotta Cicora