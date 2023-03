L’elettronica incontra lo sport Partnership Citroen-Romagnano

Citroën Italia e Romagnano calcio, grazie al supporto del concessionario di zona Fratelli Nani, hanno annunciato per il 2023 una partnership volta a promuovere la sostenibilità e la mobilità elettrica tra i giovani, grazie al progetto ’GënerationAmi’, l’electric mobility per lo sport promosso da Citroën e organizzato e gestito dalla società Neways. Per l’alto valore dei contenuti l’iniziativa è patrocinata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tramite la sponsorizzazione di 20 società sportive, il progetto ha l’obiettivo di sostenere lo sport tra i più giovani e sensibilizzare i ragazzi su temi attuali, proponendo incontri formativi che possano rispondere a tutti i dubbi e curiosità sui motori elettrici e i loro vantaggi. La società sportiva Romagnano calcio rientra tra una delle 20 tappe del Tour educational che prevede, oltre una formazione teorica con relatori Citroën, veri e propri test drive a bordo del quadriciclo leggero 100% elettrico fornito da Fratelli Nani. Tutti gli atleti del Romagnano calcio, tra i 14 e i 18 anni, ricevono un kit didattico digitale contenente 6 schede di approfondimento. All’interno del kit è presente anche un questionario finale per il concorso a premi: al vincitoreun comodato d’uso gratuito di 6 mesi di Citroën AMI e per la società sportiva di riferimento un voucher di 500€ per l’acquisto di materiale utile per la palestra.