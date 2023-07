Legge sul marmo La Comune all’attacco "Poche garanzie sulla filiera corta"

La Comune di Vittorio Briganti lancia strali sull’amministrazione e sulla sindaca Serena Arrighi dopo la firma della prima convenzione per il rinnovo delle concessioni. "La Comune con una lettera aperta alla prima cittadina dello scorso marzo – scrive Briganti – metteva in guardia sulla necessità di non rinnovare a scatola chiusa lo status quo, e di rispettare almeno la legge regionale in materia di attività estrattive. L’impressione è che questo appello sia stato inascoltato, e si sia proceduto a compiere l’operazione rinnovo calpestando lo spirito della legge, e di conseguenza non tenendo nel giusto conto l’interesse pubblico generale. Ricordiamo alla sindaca che gli articoli 2 e 33 della legge regionale 35, prevedono che prima di procedere al rilascio delle concessioni, al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il Comune è tenuto ad individuare livelli territoriali ottimali comprendenti uno o più siti estrattivi, nell’ambito dei quali rilasciare una o più concessioni. A noi non risulta che ad oggi il Comune di Carrara abbia provveduto in tal senso, e neppure che siano stati deliberati i necessari indirizzi o obiettivi per gli uffici comunali".

"Vogliamo ricordare alla sindaca – prosegue Briganti –, che seppur l’articolo 38 definisce un particolare procedimento per le cave in attività, ciò non esclude la necessità di individuare i livelli territoriali ottimali prima del rilascio delle nuove autorizzazioni o concessioni. Riteniamo pertanto che il rilascio di rinnovi, autorizzazioni e concessioni richieda, come presupposto obbligatorio, l’esecutorietà degli adempimenti comunali previsti dall’articolo 33, secondo cui "al fine di garantire lo sfruttamento sostenibile e razionale delle risorse, il Comune individua i livelli territoriali ottimali". Secondo Briganti "si renderebbe necessaria l’approvazione di una convenzione tipo, che sottoscritta dai conduttori di cava, comporterebbe finalmente il necessario riconoscimento, da parte di ognuno di loro, della natura di patrimonio indisponibile del Comune degli agri marmiferi oggetto di autorizzazione. Nella convenzione firmata si è inserita una clausola di questo tipo? Tra i grandi risultati sbandierati dalla sindaca Arrighi si sostiene che la convenzione impone il lavoro in loco di almeno il 50% dell’escavato. Ma si è fatta una precisa definizione regolamentare di quella lavorazione in loco che potrebbe consentire di prorogare le attuali occupazioni di cava? Non si deve confondere la semplice segagione dei marmi o la riquadratura dei blocchi con la lavorazione dei marmi".