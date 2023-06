Lega contraria alla vendita della sede di Nausicaa "Sbagliato fare cassa per salvare i conti Imm"

Il commissario provinciale della Lega, Nicola Pieruccini, interviene sugli sviluppi che riguardano Nausicaa, che ha chiesto una proroga di altri 18 mesi per entrare in Retiambiente e ha pubblicato una manifestazione di interesse per vendere la sede di viale Zaccagna. "Sembrerebbero scuse le dichiarazioni del presidente Antonio Valenti di prendere tempo per fare una nuova perizia sul valore dell’azienda, i bene i informati sostengono che sta trattando per acquistare la palazzina Mangiarotti della Imm. Sulla vicenda pensiamo che si debba fare attenzione vista la situazione di profondo rosso della Imm, ma si deve anche impedire questa operazione immobiliare che passa sulla testa dei cittadini. Se andasse a buon fine il processo di svendita e il successivo acquisto strategico a favore di Imm Carrarafiere, si andrebbe a impoverire la società (già scesa di valore da 32 milioni di euro a 12 milioni), mettendo a rischio i lavoratori e la funzione più importante per lo spazio fiere".Secondo la Lega è estremamente sbagliato "affidare in mano al mercato settori come le nostre due partecipate, senza pensare invece ad un investimento serio. È una cosa sulla quale bisogna andare con i piedi di piombo e su cui dobbiamo meditare con calma e fare qualche riflessione. Per esempio parliamo dei 5000 metri quadrati che occorrono a Nausicaa per le piazzole di sosta dei mezzi. Se la compravendita avvenisse subito, per un anno circa i camion della nettezza urbana con relativi odori sarebbero parcheggiati nel centro di Marina, tra viale Colombo e viale Galilei? Sarebbe un brutto biglietto da visita per i molti turisti, un rebus difficile da risolvere anche per la viabilità, ma soprattutto per i residenti che dalle 5 della mattina sarebbero disturbati da rumori forti e odori sgradevoli".