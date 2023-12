L’edificio abbandonato rinasce. Apre un nuovo centro sportivo

Un fabbricato commerciale abbandonato trasformato in centro sportivo con piscina, palestra e sale fitness, karate, pesi e infrabaldan (sistema brevettato che aiuta a perdere peso). Poi padel, paintball e beach volley. Una struttura polifunzionale a Groppoli di Mulazzo che ospiterà attività sportive, ricreative e culturali. La struttura realizzata da un’associazione presieduta da Davide Sarti e diretta da Damiano Bosco si inaugura mercoledì alle 15. Il polo è stato presentato ieri al Palazzo comunale di Arpiola dal sindaco Claudio Novoa con Sarti e Bosco.

"Oltre a nuovi posti di lavoro - ha detto il primo cittadino - si offre un luogo di ritrovo per fare inclusione e amicizia. Sono certo che Lunigiana Sport Village con la sua offerta hi-tech di macchinari e attrezzature per gli allenamenti, sarà una meta ambita da tutti". Davide Sarti è soddisfatto dell’ultimazione del progetto che apre agli sportivi e sottolinea che il sodalizio non ha scopi di lucro. "Dopo un grande investimento e sacrificio abbiamo trasformato un fabbricato abbandonato in una struttura utile per la Lunigiana - spiega - Siamo un’associazione sportiva dilettantistica affiliata al Centro sportivo educativo nazionale, iscritta alla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali Fijlkam iscritta al Coni nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Abbiamo finalità sportive e intendiamo crescere atleti che ci possano rappresentare in Italia e all’estero, specie nel karate. Ci proponiamo anche scopi sociali offrendo una sede che propone idee salutari". La struttura dispone di una sala per corsi di karate di 300 mq, una piscina riscaldata a 30° lunga 17 m, larga 5,8 e profonda 1,3 m. La sala pesi e cardio è 600 mq, la sala per il fitness è di 300 mq. La sala infrabaldan ha una cyclette dove si pedala sdraiati per scaricare la schiena. Intorno lampade a infrarossi da accendere in base alle zone da sollecitare. Il centro potrà ospitare mezzo migliaio di sportiivi al giorno. "Un ambiente giovanile - dice Damiano Bosco - gestito in modo familiare da soci, figli e nipoti con tecnici guidati da Mattia Zannardi e responsabile di piscina Denise Biancardi".

