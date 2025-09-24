Lectio magistralis La fotografia secondo Curti

"La fotografia unisce" ha esordito così Luca Frola, presidente del Club fotografico e responsabile provinciale Fiaf presentando la Lectio Magistralis di Denis Curti domenica nell’aula magna dell’Accademia. Il focus: lo scenario della fotografia e la lezione di Curti, direttore de “Le stanze della fotografia” di Venezia, del Deloitte Photo Grant e curatore di mostre internazionali. Tra gli interventi quello di Susanna Bertoni, vice presidente Fiaf e alla direzione del dipartimento Comunicazione della Federazione, ha illustrato alcuni progetti della federazione, tra cui Agrosfera, portato avanti da Antonio Corvaia, che guarda a storie di tradizione e innovazione nel mondo agroalimentare. Ha voluto poi fare un appello per sostenere le attività con donazioni e altri supporti e ricordare l’inizio del tesseramento. L’aula era gremita di soci, addetti ai lavori, ma soprattutto da chi ha partecipato da tutt’Italia alla 11 edizione di Portfolio e foto singola “Città di Carrara”. Quattro sono stati i lettori, oltre a Curti e Bertoni, di BFI Roberto Evangelisti e Alessandro Fruzzetti che hanno fatto parte della giuria. Durante la cerimonia sono stati omaggiati con taglieri in marmo di Carrara. "Abbiamo visto lavori interessanti – ha commentato Curti – è stata una giuria fluida e abbiamo individuato velocemente i classificati."

Le parole che campeggiavano sullo schermo: “Storie-bugie-fotografie” hanno aperto un susseguirsi di foto tratte dal suo libro “100 fotografie che sconvolsero il mondo”. Una cernita di immagini che abbracciavano temi intimi, sociali, di guerra e dai toni a volte provocatori e altre ironici, commentate dall’autore, che sono apparse durante la lezione seguendo un ordine cronologico e un criterio di cernita. Da una immagine del 1908 con il fotografo e sociologo Lewis Hine che usò la fotografia come strumento di denuncia in relazione allo sfruttamento del lavoro minorile, a Jacques Henri Lartigue con toni più frivoli legati alla sua bella vita raccolta in 220 album fotografici. Diventò famoso a 69 anni a seguito di un mostra al Moma di New York e la pubblicazione delle su foto sul numero di Life dedicato all’assassinio del presidente Kennedy. Tanti nomi della storia della fotografia: Helmut Newton, Nick Ut con la celebre immagine “Napalm girl”, fino a scandagliare altre angolazioni come Lisetta Carmi con il suo lavoro sui travestiti e altri legati a ossessioni di tipo sociale con la fotoreporter Letizia Battaglia, fino ai reportage della fotografa di guerra GerdaTaro e il suo sodalizio con il compagno Robert Capa.

Aneddoti, curiosità e consigli per intraprendere questo tipo di lavoro sono stati espressi dal relatore, che ha voluto associare l’esperienza di Arno Minkkinen a chi ha aderito al contest. L’inizio della sua carriera non fu rose e fiori, ma non si arrese. Ha intrapreso una sua ricerca centrata sul suo corpo inserendolo in contesti naturali, diventando noto e così pioniere di uno stile. Dalle ore 20 sono stati annunciati i premiati, in relazione al portfolio. Prima classificata è stata Elena Bacchi, al secondo posto Alma Schianchi e al terzo Carolina Romani. Per la foto singola: al primo posto Daniela Marzi, al secondo Rossana Zoppi e al terzo Giovanni Biacchi.