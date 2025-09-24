Var, una svolta è di rigore
Giuseppe Tassi
Var, una svolta è di rigore
MassaCarrara
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Feriti officinaFunerale BazzaniPizzerie Gambero RossoMorta in casaCaro colazione
Acquista il giornale
CronacaLectio magistralis La fotografia secondo Curti
24 set 2025
MANUELA ORSINI MERANI
Cronaca
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Massa Carrara
  3. Cronaca
  4. Lectio magistralis La fotografia secondo Curti

Lectio magistralis La fotografia secondo Curti

Carrara, domenica nell’aula magna dell’Accademia parole e scatti con un focus su sociale, guerra, provocazione e ironia

"La fotografia unisce" ha esordito così Luca Frola, presidente del Club fotografico e responsabile provinciale Fiaf presentando la Lectio Magistralis di Denis Curti domenica nell’aula magna dell’Accademia. Il focus: lo scenario della fotografia e la lezione di Curti, direttore de “Le stanze della fotografia” di Venezia, del Deloitte Photo Grant e curatore di mostre internazionali. Tra gli interventi quello di Susanna Bertoni, vice presidente Fiaf e alla direzione del dipartimento Comunicazione della Federazione, ha illustrato alcuni progetti della federazione, tra cui Agrosfera, portato avanti da Antonio Corvaia, che guarda a storie di tradizione e innovazione nel mondo agroalimentare. Ha voluto poi fare un appello per sostenere le attività con donazioni e altri supporti e ricordare l’inizio del tesseramento. L’aula era gremita di soci, addetti ai lavori, ma soprattutto da chi ha partecipato da tutt’Italia alla 11 edizione di Portfolio e foto singola “Città di Carrara”. Quattro sono stati i lettori, oltre a Curti e Bertoni, di BFI Roberto Evangelisti e Alessandro Fruzzetti che hanno fatto parte della giuria. Durante la cerimonia sono stati omaggiati con taglieri in marmo di Carrara. "Abbiamo visto lavori interessanti – ha commentato Curti – è stata una giuria fluida e abbiamo individuato velocemente i classificati."

Le parole che campeggiavano sullo schermo: “Storie-bugie-fotografie” hanno aperto un susseguirsi di foto tratte dal suo libro “100 fotografie che sconvolsero il mondo”. Una cernita di immagini che abbracciavano temi intimi, sociali, di guerra e dai toni a volte provocatori e altre ironici, commentate dall’autore, che sono apparse durante la lezione seguendo un ordine cronologico e un criterio di cernita. Da una immagine del 1908 con il fotografo e sociologo Lewis Hine che usò la fotografia come strumento di denuncia in relazione allo sfruttamento del lavoro minorile, a Jacques Henri Lartigue con toni più frivoli legati alla sua bella vita raccolta in 220 album fotografici. Diventò famoso a 69 anni a seguito di un mostra al Moma di New York e la pubblicazione delle su foto sul numero di Life dedicato all’assassinio del presidente Kennedy. Tanti nomi della storia della fotografia: Helmut Newton, Nick Ut con la celebre immagine “Napalm girl”, fino a scandagliare altre angolazioni come Lisetta Carmi con il suo lavoro sui travestiti e altri legati a ossessioni di tipo sociale con la fotoreporter Letizia Battaglia, fino ai reportage della fotografa di guerra GerdaTaro e il suo sodalizio con il compagno Robert Capa.

Aneddoti, curiosità e consigli per intraprendere questo tipo di lavoro sono stati espressi dal relatore, che ha voluto associare l’esperienza di Arno Minkkinen a chi ha aderito al contest. L’inizio della sua carriera non fu rose e fiori, ma non si arrese. Ha intrapreso una sua ricerca centrata sul suo corpo inserendolo in contesti naturali, diventando noto e così pioniere di uno stile. Dalle ore 20 sono stati annunciati i premiati, in relazione al portfolio. Prima classificata è stata Elena Bacchi, al secondo posto Alma Schianchi e al terzo Carolina Romani. Per la foto singola: al primo posto Daniela Marzi, al secondo Rossana Zoppi e al terzo Giovanni Biacchi.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Mostre