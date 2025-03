Lectio magistralis di Massimo Minini. Poi il docufilm sulla sua carriera

Stamani alle 11 il celebre gallerista bresciano Massimo Minini farà una lectio magistralis in Accademia. L’incontro sarà moderato dal giornalista del Fatto Quotidiano Luca Sommi. Per le 16 è invece prevista la proiezione del film ‘Massimo Minini, The Story of a Gallerist’, per la regia Manuela Teatini, un lungometraggio che racconta la sua lunga carriera attraverso interviste inedite e rari materiali di repertorio.

Gallerista atipico e originale, uomo colto, curioso e comunicativo, Minini è riuscito a trasformare lo spazio della sua galleria a Brescia, una città di provincia, in un centro culturale di assoluta eccellenza in perfetta coincidenza con la migliore arte contemporanea degli ultimi cinquant’anni. Minini e la sua galleria sono parte integrante della recente storia dell’arte contemporanea, grazie alle mostre di molti fra i più importanti artisti degli ultimi decenni, italiani e internazionali.

Nel 2017 è stato insignito del premio alla carriera Feaga awards (Federation of European Art Galleries Association), e tra il maggio 2014 e il settembre 2018 ha ricoperto l’incarico di presidente della Fondazione Brescia Musei.