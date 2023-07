L’economia solidale di Sassalbo La salute con la telemedicina e la rivalutazione dei castagneti

Il servizio di telemedicina realizzato a Sassalbo dalla cooperativa di comunità ora è anche inaugurato ufficialmente. Un servizio vitale per chi abita nei borghi montani. Il Bando Regionale per la valorizzazione delle risorse del territorio e la risposta ai bisogni sociali delle comunità aveva visto vincente il progetto dalla cooperativa ‘Sassalbo Economia Solidale‘. Un progetto elaborato sullo sviluppo di due assi principali: telemedicina e filiera della castagna. Ubaldo Giannarelli e Roberto Fiorini, presidente e vice della cooperativa sassalbina si erano assunti in prima persona l’onere per l’acquisto di costose e sofisticate apparecchiature salvavita. Si erano infatti accollati il rischio economico acquistando due defibrillatori “parlanti” in grado di spiegare all’operatore come procedere e un “Lifepak 15” che trasmette in tempo reale i parametri vitali della persona colpita da ictus o infarto, alla centrale 118. Strumenti sanitari che consentono, per esempio, di soccorrere una persona colpita da infarto a Sassalbo, nel cuore della notte, trasmettendo in diretta i parametri vitali del pazient al medico di turno alla centrale di Camaioree che può così guidare l’intervento impartendo le necessarie procedure all’infermiere presente nel borgo che dispone, se il caso, l’intervento dell’ambulanza più vicina o dell’elisoccorso.

Un’assistenza sanitaria da “libro dei sogni” per Sassalbo ma che l’altro pomeriggio è diventata realtà. Nella sede del Parco Nazionale dell’Appennino Tosco-Emiliano è stato inaugurato il “Servizio di Telemedicina” che aveva mosso anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, poi costretto a ripartire in fretta per un’emergenza meteo. Molti comunque i relatori: il sindaco Giannetti, lo storico Emanuele Bertocchi, il presidente del Parco Fausto Giovannelli, l’ingegner Belardinelli dirigente sanità digitale in Toscana, la dottoressa Del Pino della Centrale 118 di Camaiore-Viareggio, il direttore della Sds Marco Formato, il responsabile sanitario degli Ospedali di Pontremoli e Fivizzano Riccardo Gerali e il consulente della cooperativa di Sassalbo Roberto Vegnuti. Ubaldo Giannarelli, presidente della coop, ha ripercorso le tappe salienti del progetto. "Lo abbiamo elaborato, tenendo conto delle possibili emergenze sanitarie di abitanti e ospiti – ha raccontato – per fornire servizi, certezze e motivazioni tali da impedire lo spopolamento della nostra borgata e migliorare lo sviluppo turistico anche con una riqualificazione del paesaggio, come con la pulizia degli immensi castagneti attraversati dalla Via dei Lombardi, l’antica arteria di comunicazione con l’Emilia e la Pianura Padana".

Roberto Oligeri