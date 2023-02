Le “Troiane“ e Alda Merini: il coraggio è donna

Due gli appuntamenti al Teatro degli Animosi dedicati al coraggio delle donne e organizzati dal Comune di Carrara in vista delle celebrazioni legate all’8 Marzo. Domenica 26 febbraio è in programma lo spettacolo “Troiane“ con la compagnia teatrale Classe&Co per l’adattamento e la regia di Gennaro Di Leo, mentre il 10 marzo andrà in scena “Indagine su Alda Merini-Non fu mai una donna addomesticabile“, con Margherita Caravello e Giorgia Trasselli.

Da Euripide e Seneca, l’adattamento di “Troiane“ in chiave contemporanea, ambientato negli anni 1939-40 è messo in scena dalla giovane compagnia teatrale Classe&Co composta da studenti ed ex studenti del Liceo classico Pellegrino Rossi di Massa e diretta dal professor Di Leo: la scenografia riproduce Guernica di Picasso ed è stata realizzata dagli artisti pistoiesi, montignosini di adozione, Giuseppe Bartolozzi e Clara Tesi. Tra le fiamme di Troia si leva il pianto delle prigioniere di guerra destinate a seguire come schiave i vincitori: il loro grido è la voce dei vinti, delle vittime della storia, di tutte le donne che ogni guerra subiscono, proteggendo da essa la sfera degli affetti familiari, sacrario del loro universo di pace. Lo spettacolo è stato rappresentato dal 2019 a oggi in diversi teatri in Italia, tra i quali il Teatro Greco di Akrai a Palazzolo Acreide Siracusa in occasione del XXVI Festival Internazionale del Teatro Classico dei Giovani organizzato dall’Istituto nazionale del dramma antico, dove si è aggiudicato il primo Premio Claudio Nobis come miglior tragedia. È stato selezionato, inoltre, tra i cinque finalisti del Festival nazionale del teatro scolastico Elisabetta Turroni al Teatro Bonci di Cesena. La compagnia ha ricevuto il primo premio al Festival Dioniso del Teatro Classico organizzato dall’Università di Torino (con Ecclesiazuse di Aristofane) e la menzione al Leone d’Argento per la creatività alla Biennale di Venezia (con Antigone di Sofocle).

In “Indagine su Alda Merini-Non fu mai una donna addomesticabile“, Margherita Caravello, autrice del libro da cui l’opera è tratta, e Giorgia Trasselli danno corpo e voce alla poetessa dei Navigli, con la sua la passione indomita e la sua tempra ironica e generosa. Alda Merini sarà presente in una serie di proiezioni video per raccontare in un coro a tre voci al femminile le più diverse sfumature della verità di una donna, che non è mai una sola. Uno sguardo ravvicinato sulla poetessa più controversa e condivisa, amata e citata da un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo. Alda Merini con le sua opera generosa ha raccontato un’epoca intera, una donna sola, ma con una lente così particolare da parlare a tutti e a tu per tu con ciascuno. Una passeggiata a braccetto con la poesia, lungo i suoi navigli, ripercorrendo incontri e luoghi, oneri e onori della sua storia straordinaria. Testi e regia a cura di Antonio Nobili.

L’inizio degli spettacoli è alle 21. Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 10 euro; palchi laterali e loggione 5 euro; 5 euro per under 25 e over 65. I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del teatro, nei giorni e orari di apertura, e online su vivaticket.com.