Le tre battaglie di Unione Popolare "Ambiente, lavoro e salute al centro"

I candidati e le candidate di Unione Popolare si sono presentati ieri pomeriggio in largo Matteotti. La forza politica, insieme a Movimento 5 Stelle e collettivo Massa città in comune, sostiene la candidata a sindaco Daniela Bennati.

"I nostri temi sono tre – ha spiegato Nicola Cavazzuti, capolista insieme a Carlotta Palagi – Si tratta di ambiente, lavoro e salute con il primo sempre al centro: senza la cura dell’ambiente non si va da nessuna parte e tutto è compatibile con esso compreso il lavoro. Dal mare ai monti, non possiamo pensare di avere le spiagge libere e poi avere lo sfruttamento dei lavoratori, come non è pensabile lo sfruttamento delle Apuane oltre il limite con lavoratori che ricevono briciole della ricchezza prodotta. Così come nella zona industriale è cruciale il nodo delle bonifiche. Spiagge bene comune, come le montagne: tutti devono goderne al meglio possibile. Siamo per un allargeamento sensibile delle spiegge libere, sono il 7% rispetto alle concessioni. Lavoreremo affinché si arrivi fino al 50% di spiagge libere. Abbiamo visto cosa voleva dire con il covid l’assenza delle spiagge con le persone ammassate. E per la salute, che sia pubblica: fuori il profitto da ogni tipo di scelta. E la zona scelta per la casa di comunità è profondamente errata: siamo per recuperare il vecchio ospedale". L’idea di Unione Popolare, che tra le sue fila annovera anche la figlia del primo prefetto di Massa Carrara, Maria Del Giudice, è di una città "più solidale, inclusiva e coesa, che offra pari opportunità per ricomporre una comunità fondata su servizi e socialità, in grado di recuperare la disaffezione dalla politica. In questi anni siamo stati l’unica vera forza di opposizione, fuori e dentro le istituzioni, e abbiamo contrastato le scelte sbagliate dell’amministrazione proponendo alternative lungimiranti".

Irene Carlotta Cicora