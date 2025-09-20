Mattia mantiene le promesse
Leo Turrini
MassaCarrara
Cronaca
20 set 2025
REDAZIONE MASSA CARRARA
Le “Terre fuori luogo” raccontate in una rassegna dedicata all’estrattivismo

Si apre lunedì al Circolo Arci con il libro dell’operaio dell’Ilva Massimo Cataldi

CARRARALibri e documentari uniti dal tema “Estrattivismo”. E sarà la storia di un’operaio dell’Ilva di Taranto ad aprire la rassegna intitolata “Terre fuori luogo” che si svolgerà al circolo Arci Fuori Luogo a Carrara, a cura di Valentina Baronti e con il supporto di Chiara Braucher. E’ fissato per lunedì il primo degli appuntamenti mensili che racconteranno le zone di sacrificio e le comunità in lotta in Italia e nel mondo. E’ stata affidato a Raffaele Cataldi, operaio dell’Ilva di Taranto, il compito di aprire la rassegna sull’estrattivismo “Terre Fuori Luogo. Tra zone di sacrificio e comunità in lotta”. Un racconto che si svilupperà attraverso libri, documentari e altre espressioni culturali, accendendo i riflettori sui territori in Italia e nel mondo dove attività economiche e produttive determinano la vita o la morte delle loro comunità.

Primo appuntamento dunque lunedì 22 alle 21 con “Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva di Taranto”, alla presenza dell’autore Raffaele Cataldi. Il libro è un viaggio appassionato e doloroso nella storia di Taranto, tra partite di calcio e drammi sociali e umani, nel cuore dell’acciaieria più grande d’Europa. "La rassegna inizia con il più grosso caso di estrattivismo in Italia – spiegano gli organizzatori – , dove una città è stata letteralmente uccisa da un’attività economica, dove il ricatto occupazionale non è bastato a fermare una comunità che, dal basso, sta costruendo un’alternativa di vita e non più di malattie e morte".

La rassegna proseguirà poi con i documentari “Donde los niños no sueñan” diretto e prodotto da Stefano Brulli con il sostegno di Source International, dedicato alla miniera di Cerro de Pasco in Perù; “Il prezzo che paghiamo” di Sara Manisera, prodotto da Greenpeace Italia e Recomonn, sull’attività estrattiva di Eni, Shell e TotalEnergies in Basilicata, dove si trova il più grande giacimento di petrolio su terra dell’Europa occidentale. E un incontro con il Collettivo Escombrera, autori del libro “Il rimosso della miniera - La nuova febbre dell’oro nell’Europa in Guerra”.

Libri