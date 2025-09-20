Le “Terre fuori luogo” raccontate in una rassegna dedicata all’estrattivismo

CARRARALibri e documentari uniti dal tema “Estrattivismo”. E sarà la storia di un’operaio dell’Ilva di Taranto ad aprire la rassegna intitolata “Terre fuori luogo” che si svolgerà al circolo Arci Fuori Luogo a Carrara, a cura di Valentina Baronti e con il supporto di Chiara Braucher. E’ fissato per lunedì il primo degli appuntamenti mensili che racconteranno le zone di sacrificio e le comunità in lotta in Italia e nel mondo. E’ stata affidato a Raffaele Cataldi, operaio dell’Ilva di Taranto, il compito di aprire la rassegna sull’estrattivismo “Terre Fuori Luogo. Tra zone di sacrificio e comunità in lotta”. Un racconto che si svilupperà attraverso libri, documentari e altre espressioni culturali, accendendo i riflettori sui territori in Italia e nel mondo dove attività economiche e produttive determinano la vita o la morte delle loro comunità.

Primo appuntamento dunque lunedì 22 alle 21 con “Malesangue. Storia di un operaio dell’Ilva di Taranto”, alla presenza dell’autore Raffaele Cataldi. Il libro è un viaggio appassionato e doloroso nella storia di Taranto, tra partite di calcio e drammi sociali e umani, nel cuore dell’acciaieria più grande d’Europa. "La rassegna inizia con il più grosso caso di estrattivismo in Italia – spiegano gli organizzatori – , dove una città è stata letteralmente uccisa da un’attività economica, dove il ricatto occupazionale non è bastato a fermare una comunità che, dal basso, sta costruendo un’alternativa di vita e non più di malattie e morte".

La rassegna proseguirà poi con i documentari “Donde los niños no sueñan” diretto e prodotto da Stefano Brulli con il sostegno di Source International, dedicato alla miniera di Cerro de Pasco in Perù; “Il prezzo che paghiamo” di Sara Manisera, prodotto da Greenpeace Italia e Recomonn, sull’attività estrattiva di Eni, Shell e TotalEnergies in Basilicata, dove si trova il più grande giacimento di petrolio su terra dell’Europa occidentale. E un incontro con il Collettivo Escombrera, autori del libro “Il rimosso della miniera - La nuova febbre dell’oro nell’Europa in Guerra”.