Le terme avranno una nuova piazza. Maxi finanziamento per i cantieri

Il Comune si aggiudica un bando finalizzato alla rigenerazione di spazi urbani: sarà riqualificata la zona d’ingresso alle terme. "Rivitalizzare e stimolare i soggetti che abitano e popolano tanti piccoli centri, alle prese con problemi demografici e di spopolamento, comuni a tante zone interne, montane o costiere, è un preciso impegno della Regione - ha affermato il presidente Giani in relazione ad un preciso bando di rigenerazione per i Comuni toscani al di sotto dei 20mila abitanti - questi bandi, vengono proposti periodicamente e la risposta è sempre molto consistente. Abbiamo reperito nuove risorse per scorrere la graduatoria del Bando 2022, per dare opportunità ad altre persone e comunità di rigenerare spazi e relazioni"

Ed è proprio scorrendo la graduatoria approvata con un atto ufficiale che il Comune di Fivizzano si è aggiudicato un finanziamento di 194.657,78 euro che verranno investiti per la riqualificazione di via Noce Verde ad Equi, che costituisce la zona d’ingresso alle locali Terme. "Era un progetto presentato qualche tempo fa per un bando di rigenerazione – afferma il sindaco Gianluigi Giannetti - che ci è stato finanziato e che sarà sarà integrato con circa 70mila euro di quota parte dal Comune. Prevede la riqualificazione di tutta la piazza davanti l’ingresso delle Terme con la costruzione di un giardino ed un camminamento con delle panchine e soprattutto la creazione di tutta una serie di fontane che daranno molto rilievo ad una delle cose più importanti di Equi, cioè l’acqua- sottolinea il primo cittadino di Fivizzano- è una riqualificazione proprio per rendere più bello e gradevole l’arrivo ed il soggiorno nella originale cornice del borgo di Equi Terme". Un importante finanziamento che andrà sicuramente ad abbellire tutto il comprensorio, grazie sia a finanziamenti della Regione che della stessa amministrazione comunale.

Roberto Oligeri