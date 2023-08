Le suggestioni di Zonder Palazzo Ducale ospita ’Altrove: running away’

L’architetto e artista Pier Luigi Zonder-Mosti è protagonista di una interessante mostra iconografica ’diffusa’ che prevede l’esposizione contemporanea di opere artistiche (pittura, scultura e installazioni) in ben tre location del comune di Massa: Palazzo Ducale, le Terme di San Carlo e, da Ferragiosto, anche a Villa Cuturi a Marina. Tre mostre diverse per un percorso espositivo che è anche un modello di promozione turistica del territorio: si va dal centro storico della città, al mare, alla montagna. Ma occupiamoci delle prime deu mostre.

A Palazzo Ducale, nel Salone degli Svizzeri, è stata inaugurata ieri pomeriggio la mostra ’Altrove: running away’ con il patrocinio della Provincia. I visitatori, ogni giorno fino al 22 agosto, dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 18.30 alle 21, possono ammirare grandi opere pittoriche. L’"altrove" qui scelto è quello di un sottomondo, un abisso popolato da creature sommerse nella suggestione della simbologia, pesci scomposti e scollegati, segmenti di una dissezione che distrugge per ricomporre le forme in profili somiglianti al ricordo ma del tutto rinnovati nella libertà delle linee di un disegno lirico che offre sostanza al sogno. Attraversando i fondali di questo oceano di impalpabile surrealtà probabilmente non troveremo risposte, se non quelle che il sentire al di fuori degli schemi potrà farci percepire attraverso nuove e ignote connessioni.

A San Carlo Terme, invece, da oggi sarà visitabile la mostra ’Altrove: iter per aquas’. In questo caso sono esposte le opere realizzate tra il 2020 e il 2023 e già protagoniste con successo, nel maggio scorso alle Stanze del teatro Guglielmi, della rassegna ’Altrove: beyond the border’. Sono opere di Zonder, scaturite in un periodo in cui la libertà di spostamento è stata fortemente limitata per il Covid, che offrono una personale e intima riflessione sul rapporto tra l’individuo e il viaggio. Accanto a queste opere ce n’è anche una inedita, che rappresenta l’immagine del ligure-apuano (adottato negli anni Trenta come logo per l’azienda San Carlo) reinterpretato da Zonder. Un’opera che sarà riprodotta nell’etichetta di una nuova bottiglia (Fonte Zonder, appunto) di acqua terapeutica, detta l’"acqua della giovinezza", destinata al mercato estero. La mostra, aperta fino al 18 agosto, in orario 9-17, ha il patrocinio delle Acque minerali di San Carlo.