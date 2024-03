"Le strade dei paesi sono un percorso a ostacoli"

Maltempo, assenza di manutenzione e dissesto idrogeologico: gravi disagi per la popolazione di Forno, Casette, Resceto, Canevara e altre frazioni della valle del Frigido. Lo hanno portato in consiglio comunale i consiglieri Daniele Tarantino e Giovanna Santi ma c’è bisogno di evidenziare ancora di più le problematiche che si sono aggravate negli ultimi mesi.

"E’ bastata la pioggia di questi giorni per dimostrare la fragilità del territorio – osservano i consiglieri Pd - . La strada via Bassa Tambura è chiusa dalla scorsa domenica per uno smottamento con caduta massi in prossimità dell’abitato di Canevara. Sulla strada che conduce a Resceto un masso di notevoli dimensioni è piombato sulla carreggiata, e non è la prima volta. Idem sulla strada che porta a Casette. I residenti sono esasperati perchè, ad ogni acquazzone, temono per la propria incolumità. Da evidenziare anche la presenza di piante ad alto fusto che sotto le intemperie precipitano sulla strada. E’ già successo a Casette e più volte in via Bassa Tambura, sfiorando sempre la tragedia. Su Forno pesa molto il grave dissesto idrogeologico del versante del Vergheto e dell’abitato di Ilci per cui è stata presentata, con la consigliera Santi, un’interpellanza dettagliata". Purtroppo il rischio frane è esteso su tutto il territorio dell’entroterra e chiaramente vanno presi interventi per garantire la sicurezza ai residenti e a tutte le persone che si trovano a transitare su quelle strade, comunali e provinciali. " In alcuni punti – aggiunge Tarantino – sono stati tagliati gli alberi che minacciavano la sicurezza sulla strada ma i versanti in oggetto presentano numerosi ceppi non rimossi tanto che uno è precipitato sulla corsia sottostante. Chiediamo un controllo specifico sul posto per evidenziare la presenza di ceppi che possono causare smottamenti e mettere a rischio la pubblica incolumità". Tanti i nodi che vengono al pettine ragionando sulla situazione della montagna massese per cui i consiglieri Tarantino e Santi, di concerto con il comitato Una montagna da salvare, organizzeranno a breve un incontro con i residenti delle frazioni per fare il punto e presentare agli uffici un dossier sui problemi che vivono le popolazioni residenti, chiedendo un tavolo permanente.

A. M. Fruzzetti