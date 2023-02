Oggi alle 17 incontro sul tema “Storie di pietra e non solo” per approfondire la conoscenza della cava romana di Fossacava nella Sala Gestri della Biblioteca Civica Lodovici in piazza Gramsci a Carrara. L’ingresso è libero e aperti a tutti.

Nel 31 a.C. Ottaviano Augusto, dopo aver sconfitto Cleopatra e Marco Antonio, diventa padrone dell’Egitto; nel deserto orientale, un’arida e inospitale regione tra il Nilo e il Mar Rosso, si trovano cave di marmi di notevole bellezza, solo in parte sfruttate in età faraonica.

Nel corso dell’incontro l’archeologo Stefano Genovesi parlerà di come, in condizioni proibitive, per volere degli imperatori, i Romani abbiano avviato, su una scala mai vista prima, l’estrazione di questi marmi, destinati ad abbellire i monumenti della capitale e di altre città dell’Impero. Marmi che tutt’ora ricoprono una grande importanza negli aspetti culturali ed economici del paese. L’incontro fa parte del ciclo di appuntamenti, promossi dal Comune di Carrara per meglio conoscere i luoghi storici del territorio, organizzati in collaborazione con ARTEmisia Servizi Culturali.