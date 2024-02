Le sfide della montagna sostenibile. Assemblee per 380mila persone

Il cambiamento climatico sta ridefinendo il rapporto tra città e montagne. Come possono le montagne e le comunità diventare più attrattive e motori di sviluppo sostenibile? I temi delle assemblee della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano, in programma dal 19 febbraio nelle province di Massa Carrara, Reggio Emilia, Parma, Modena e La Spezia sono ambiziosi. In Lunigiana due appuntamenti cruciali.

Lo scorso anno, queste assemblee hanno coinvolto oltre 500 persone tra cittadini, istituzioni e imprese, rappresentando un esempio di coinvolgimento diffuso di persone e comunità diverse. La rete mondiale MAB è in forte crescita nel mondo e conta ormai oltre 700 Riserve di Biosfera, di cui 20 in Italia. MAB Appennino vuole essere testimonianza e attore al servizio di questa missione mondiale Unesco per il nostro territorio. "Il programma Unesco, Uomo Biosfera interpreta una missione oggi assolutamente ineludibile", commenta Fausto Giovanelli, coordinatore della Riserva di Biosfera dell’Appennino Tosco-Emiliano. "Connettere uomini e biosfera, persone e istituzioni, capitale umano e capitale naturale, e popoli di diverse culture e religioni, è necessario come non mai. Con queste assemblee, la nostra Riserva di Biosfera, dalla via Emilia al Mar Tirreno, dove vivono 380mila persone tra boschi, campagne, paesi e città, intende essere attore al servizio di questa missione mondiale Unesco". Si inizia nel reggiano il 19 febbraio al Castello del Bianello, Corte degli Ulivi (Quattro Castella): qui il tema in discussione è il rapporto città-montagna, con la partecipazione di assessori regionali e sindaci del territorio. Nel modenese, si discuterà del valore del capitale umano nella MAB Unesco il 21 febbraio a Palazzo Ducale (Pavullo nel Frignano, Modena). A Lucca, il 23 febbraio al ristorante Il Pozzo di Pieve Fosciana, si parlerà, tra l’altro, delle Comunità Energetiche dopo il recente decreto che dà il via a un nuovo protagonismo dei cittadini su un tema cruciale del turismo e della sostenibilità, valori fondanti della Riserva di Biosfera. Nel parmense, il 26 febbraio all’Its Gadda Fornovo di Taro (Parma), si discuterà dei temi della sostenibilità. In Lunigiana, il 28 febbraio, dalle 14.30 alle 18.30, a Pontremoli al Teatro della Rosa, i temi centrali saranno i nuovi turismi esperienziali come valori di sostenibilità fondanti della Riserva di Biosfera.

Completano le assemblee di MAB Unesco due eventi collaterali: il 20 febbraio l’ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile), con la Riserva di Biosfera Appennino Tosco-Emiliano, presenterà i papers sui servizi ecosistemici. L’appuntamento è alla Provincia di Parma alle 10.30, con collegamento online. Quindi, il 25 marzo la Giornata della carta europea per il turismo sostenibile al Pacinotti Belmesseri di Bagnone dalle 9:30 alle 15:30.