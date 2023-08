Le ‘Scie di luce’ di Galardi Una mostra a Villa Cuturi

“Scie di Luce - Lightpainting come espressione creativa” è il titolo della mostra fotografica di Francesco Galardi che si potrà ammirare da martedì a sabato prossimo a Villa Cuturi. A promuoverla è l’Associazione proprietari non residenti - Massa (Assoproms) col patrocinio del Comune. L’autore fiorentino esporrà 16 fotografie scattate tra 2017 e 2022 con la tecnica di Lightpainting: una torcia inserita in un tubo di plexiglas, la macchina fotografica sul cavalletto e la creatività dell’artista riesce a realizzare forme nuove e diverse con il movimento del tubo.

"La passione per il ‘lightpainting’ – spiega Francesco Galardi – è nata nel 2017 quando scoprii su youtube un’artista canadese, Eric Parè, che nei video spiegava nel dettaglio la sua tecnica per creare immagini magiche. Insieme agli amici con i quali condivido questa passione ho iniziato a sperimentare questa tecnica. Tre immagini sono realizzate alla Rocca di Lucchio, un’altra alle Terme di Saturnia, una immagine nei campi di lavanda di Pieve di Santa Luce in provincia di Pisa e rappresenta un tricolore". Nel percorso altre 8 fotografie, alcune scattate al Lago di Scaffaiolo che vedono l’unione di più tecniche. Altre immagini sono state realizzate al sito transitorio presso Asciano sulle Crete Senesi, due presso il Lago di Bilancino. A chiudere il percorso un’immagine scattata lo scorso anno presso gli scogli di Calafuria a Livorno" Francesco Galardi si occupa anche di fotografia sportiva, ritratto, paesaggistica e cielo notturno. L’inaugurazione della mostra è in programma per martedì alle 10, mentre le visite sono possibili dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 18 alle 23. Info: www.francescogalardi.it.

Lau. Sacc.