"Le sanzioni? Sbagliate" Televisioni russe a Marina

di Daniele Rosi

"Rivendichiamo il diritto alla libertà di pensiero sulla guerra russo-ucraina". Questo il parere di Nicola Franzoni, leader del Fronte di liberazione nazionale, in merito al conflitto scoppiato ormai più di un anno fa nell’Est Europa e ancora oggi in corso. Un concetto che Franzoni ha ribadito anche davanti alle telecamere di una troupe russa, giunta ieri al Caffè Giardino di Marina per un’intervista allo stesso Franzoni e poter così girare un documentario sulla gestione dell’informazione e della politica in Italia a seguito del conflitto russo-ucraino.

"Dato che si ritiene e si pensa a tutto il popolo italiano come filo ucraino – ha spiegato Franzoni – noi invece abbiamo spiegato alla troupe che le cose non stanno necessariamente così. Ho dato il mio parere ai giornalisti russi che esiste anche una parte di Italia che non ha nulla contro Putin e contro il popolo russo. Dal nostro punto di vista, riteniamo fortemente sbagliato l’invio delle armi in Russia, non siamo soprattutto a favore della guerra che è in corso, e in più chiediamo anche la rimozione delle sanzioni nei confronti del popolo russo". Solo pochi giorni fa Franzoni si era recato insieme ad altri componenti del nuovo Movimento Z sulle vette del Monte Sagro con una bandiera della Federazione russa in segno di rispetto per il popolo russo.

L’iniziativa aveva fatto subito il giro dei social, raccogliendo sul web commenti e visualizzazioni. Nell’intervista concessa alla troupe russa Franzoni ha anche dato una sua chiave di lettura sul ruolo dell’attuale presidente ucraino Volodymyr Zelensky "Zelensky lo vediamo come una controfigura del potere americano in Europa – aggiunge Franzoni – e spesso sia la stampa sia la politica italiana descrivono la Russia come una dittatura che arresta chiunque dissenta dalle posizioni di Putin". L’intervista alla troupe russa, durata più di un’ora e in cui è servito l’aiuto di un interprete per mediare le due lingue, girerà a breve su alcune emittenti russe, e sarà incentrata sulla storia politica del Fronte di liberazione nazionale e su tutte le posizioni assunte da Franzoni negli ultimi anni, dal covid ai vaccini, passando appunto per la guerra russo-ucraina.

Le iniziative del Movimento Z sono poi proseguite nel tardo pomeriggio, una volta terminata l’intervista, con un’ulteriore manifestazione pubblica organizzata per il tardo pomeriggio a Forte dei Marmi, e organizzata con l’utilizzo di alcuni striscioni e immagini a tema sul conflitto russo-ucraino.