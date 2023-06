Le risorse del “Fesr” per le imprese

Arriva oggi a Massa il tour di presentazione delle misure destinate alle imprese del nuovo settennato 2021-27 del Fesr, Fondo europeo di sviluppo regionale. A partire dalle 15, il terzo appuntamento, dopo Arezzo e Grosseto, sarà ospitato nella sede della Provincia in piazza Aranci. L’assessore all’economia e turismo Leonardo Marras sarà accompagnato da tecnici regionali per illustrare tutte le opportunità di investimento in tema di ricerca, innovazione, digitalizzazione e competitività. Il tour toccherà poi tutte le province e si concluderà il 4 luglio a Lucca. A disposizione della Toscana, per il nuovo settennato 2021-2027 del Fondo europeo di sviluppo regionale per dare sostegno alle imprese ci sono a disposizione oltre 500 milioni di euro. Info: https:bit.lytoscanaeuropa