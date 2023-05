Le richieste dei giovani "Aiutateci a restare qui"

Disoccupazione giovanile e caro affitti, salari bassi e fuga di cervelli. Il Movimento Quadrifoglio si inserisce al centro del dibattito elettorale e lo fa attraverso un comunicato a firma di Alessio Fatticcioni e Alessandro Belli che guarda al futuro e mette sul tavolo alcuni dei temi che più sono cari ai giovani. Per risolvere i problemi su cui il Movimento pone l’accento, la prerogativa resta "l’istituzione di una consulta giovanile" che possa "dare voce a chi vive in prima linea queste questioni". Problemi come "caro affitti, disoccupazione giovanile e salari troppo bassi - si legge nel comunicato - sono una combinazione che ha effetti devastanti, in particolar modo sugli Under30, che cercano una prima stabilità economica e sociale. Massa è un esempio di ciò: secondo recenti studi siamo nella top 10 nella classifica delle città italiane più costose sul lato affitti, mentre si balla nella top 30 fra le città più care a livello di costi generali. In Toscana, la provincia di Massa-Carrara è la quarta provincia in cui si spende di più per fare la spesa".

Tutto ciò, spiegano i ragazzi del Movimento, porta come diretta conseguenza "il fenomeno della fuga dei cervelli verso altre parti d’Italia o non addirittura all’estero". Le soluzioni proposte sono diverse e, oltre alla formazione di una consulta giovanile, vanno dalla riduzione degli sprechi di denaro pubblico ai maggiori investimenti per il futuro, che permettano di far tornare Massa "ad essere competitiva non solo a livello regionale. Tantissime volte abbiamo sentito dire che Massa dispone di enormi potenzialità, ma inespresse. Serve investire maggiormente, ma non tramite slogan - ammoniscono - bensì in maniera pragmatica e logica. Bisogna ridurre la pressione fiscale, così come diminuire al minimo lo spreco di soldi pubblici e al tempo stesso dare un taglio concreto al cuneo fiscale in modo da creare una situazione ideale per introdurre un salario minimo o una misura che possa portare dignità sul lavoro, soprattutto in certi settori. Una misura che può portare aria nuova per la città - aggiungono - è l’istituzione di un istituto tecnico superiore come a La Spezia e in altre realtà a noi vicine". L’auspicio è che "la futura amministrazione si faccia carico di quanto detto. Siamo disponibili al confronto per il bene dei cittadini".

Alessandro Salvetti