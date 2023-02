Le relazioni pericolose "Imparate a evitarle"

L’amore non si può normare, ma i principi della Costituzione fanno bene alla coppia. La ricorrenza di San Valentino ha offerto agli studenti di liceo Malaspina, classico vescovile e Pacinotti Belmesseri spunti di riflessione per capire l’onestà dei sentimenti e sfuggire alle relazioni pericolose. L’incontro intitolato “Ti amo da ...non morire“ che si è svolto ieri mattina al Teatro della Rosa è stato organizzato da Comune di Pontremoli, Centro Donna della SdS, Fidapa e Arma dei Carabinieri per sensibilizzare sulla violenza di genere. La comandante della stazione di Pontremoli, maresciallo Gabriella Illuzzi, ha svolto la relazione principale facendo riferimento alla Carta per sottolineare i valori che devono sostenere i rapporti e i sentimenti. Negli articoli 2 e 3 vengono riconosciuti i diritti inviolabili della persona, la dignità sociale e l’uguaglianza di fronte alla legge. E poi c’è assoluta uguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Ogni giorno si sente parlare di amori sbagliati o malati, ma occorre fare attenzione anche all’uso improprio dei termini. Anche il tipo di comunicazione può rappresentare un segnale d’allarme. Così come il controllo di messaggi, numero di follower, spostamenti, like ai post. Le avvisaglie dovrebbero mettere in allarme chi si trova ingabbiato in una bolla di sorveglianza. Ed è stata ricordata la siciliana Franca Viola, la prima donna che disse no a un matrimonio combinato. Era il 1966 e a 17 anni denunciò e spedì in galera chi l’aveva stuprata. Esiste in Lunigiana una rete di ascolto come quella del Centro Donna della SdS e come il Centro Antiviolenza che ha sede al Centro ricreativo comunale di piazza Dodi (aperto tutti i lunedì mattina). C’è anche il Codice Rosa, percorso di accesso al pronto soccorso riservato a tutte le vittime di violenza, in particolare donne, bambini e persone discriminate. Purtroppo spesso le violenze non sono denunciate e ciò è causato anche da chi sapeva e ha taciuto. Capire il ciclo della violenza e riconoscere il crimine è importante per dare risposte alle vittime.

"Il Centro Donna dà assistenza legale volontaria - ha detto l’avvocata Chiara Guastalli - e info giuridiche che consentano alle donne che ne hanno bisogno di essere consapevoli prima di prendere decisioni. Facciamo poi prevenzione per situazioni di disagio non ancora deflagrate, proponendo soluzioni per evitare il danno irreversibile". Helene Del Pippo, operatrice del Centro Donna ha spiegato l’attività di protezione molto articolata, tenendo conto che la SdS gestisce il sociale dei Comuni della Lunigiana, organizzato sulle sinergie di una rete territoriale con sportelli a cui si possono rivolgere le donne. L’assessore all’Istruzione Annalisa Clerici ha sottolineato l’importanza della prevenzione operata dalle scuole assieme alla famiglie. La professoressa Lucia Pacciano è intervenuta per la Fidapa.

N.B.