Le recenti scoperte del telescopio Webb al planetario

Domani alle 21,15 al planetario ’Masani’ di Marina di Carrara si terrà la presentazione de “Il telescopio Webb: il più potente occhio sul cielo”. Verrà presentata l’ideazione, costruzione e lancio dei questo gigantesco telescopio spaziale, il più grande attualmente in orbita e che già ha permesso scoperte e misurazioni davvero strabilianti. Al termine della parte teorica si avrà come consueto l’osservazione dei movimenti stellari sotto la cupola del planetario, per concludere all’aperto, meteo permettendo, con l’osservazione dei principali oggetti presenti nel cielo del periodo (alcuni anche al telescopio). Per prenotazioni e mail a [email protected] oppure whatsapp o telefonata al 333 1731533.