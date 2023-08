Le reazioni Fratelli d’Italia soddisfatta "Lo Stato c’è e non si fa intimidire"

"Siamo soddisfatti, gli arresti di questa mattina dimostrano come lo Stato è presente e non si fa intimidire". Così Marco Guidi, coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia commenta la notizia delle misure cautelari applicate agli anarchici legati al gruppo Fiaschi di Carrara da parte della Polizia di Stato. Un blitz che riporta alla memoria alcuni fatti meno di un anno fa a Massa dove, durante una cena di Natale organizzata dal partito della Meloni. L’allora assessore Guidi e il deputato Alessandro Amorese furono aggrediti da due persone: spinte, urla, calci e minacce, poi una lettera di rivendicazione lasciata all’interno de locale con il simbolo anarchico e un chiaro riferimento al ‘leader’ del movimento Alfredo Cospito, condannato in via definitiva e sottoposto al 41 bis.

Una vicenda che aveva spinto i rappresentanti del partito a denunciare quanto accaduto alle forze dell’ordine, sulla scia di altre minacce e anche episodi di vandalismo che avevano colpito le sedi di FdI a Massa.

"Fratelli d’Italia e il governo Meloni si sono opposti con forza al tentativo del gruppo anarchico di smantellare il 41 bis non cedendo al ricatto dello sciopero della fame portato avanti dall’anarchico Cospito – continua Marco Guidi –. Questa scelta ha comportato che gli esponenti di Fratelli d’Italia Andrea Del Mastro e Giovanni Donzelli fossero posti sotto scorta oltre alle minacce ricevute addirittura durante una cena di partito che ha determinato una attività di sicurezza anche per alcuni gli esponenti locali di Fratelli d’Italia. Ringraziamo le forze dell’ordine e la Procura della Repubblica che hanno svolto questa importante attività di indagine".