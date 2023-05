Le priorità per Bennati "Bonifiche, acqua e salute"

"Quello rappresentato da Daniela Bennati è un progetto che è stato elaborato tenendo conto delle criticità che ci sono in questa città. Massa potrebbe esprimere moltissimo, ha grandi ricchezze dalle Alpi al mare ma le serve una squadra di amministratori che voglia bene alla comunità e ne consenta la crescita economica nel segno dello sviluppo sostenibile". L’ex premier Giuseppe Conte ieri pomeriggio in piazza Garibaldi ha parlato a lungo dei progetti per la città, soffermandosi sull’importanza di "conoscere il territorio e i suoi bisogni. Non abbiamo la pretesa di essere infallibili – ha aggiunto – Ma le nostre proposte nascono dall’obiettivo di migliorare la qualità della vita delle persone. Qui possiamo e dobbiamo valorizzare il territorio, che è patrimonio economico e naturalistico ma anche paesaggistico. C’è tutto: soltanto l’uomo e la sua dissennatezza possono distruggere tutto ricavandone benefici per pochi". La candidata Daniela Bennati ha posto l’accento sulla centralità dei progetti relativi alle bonifiche: "Sono la nostra proprità, perché vogliono dire turismo, salute e giovani – ha spiegato – Dobbiamo smetterla di far passare il messaggio che lavoro e ambiente non possono andare di pari passo. Possono e devono: abbiamo un territorio che ci ha regalato tutto. Acqua, montagne, clima e il nostro impegno sarà soprattutto per acqua e sanità pubbliche, il lavoro, il bene comune e l’equità sociale".

"C’è la consapevolezza che dobbiamo inserirci in un percorso scritto da altri. Possiamo però riannodare i fili del nastro all’inizio, rimediando agli errori fatti. Innanzitutto sulla tutela ambientale, che non è un valore astratto o estetico. Le bonifiche? Abbiamo finanziato il progetto durante il governo Draghi – ha concluso – Il punto è che quei fondi non sono stati utilizzati. Quando vengono stanziati dal governo centrale c’è una filiera burocratica che dovrebbe attivarsi e un governo territoriale che dovrebbe accompagnare il processo... Invece i termini sono scaduti e le risorse perse".

I.C.C.