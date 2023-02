"Le primarie? Nessuna alternativa" Ma ora si aspetta il regolamento

di Luca Cecconi

Siamo alla resa dei conti nel Pd e nel centrosinistra. La strada, quella delle primarie di quel che resta della coalizione, sembra segnata. L’ultima riunione, di lunedì sera, ha indicato piuttosto chiaramente questa soluzione per scegliere il candidato a sindaco. Ma finchè non arriva l’ufficialità tutto è possibile. Giovedì ci sarà un altro tavolo che dovrebbe dare il “via libera” con tanto di regolamento, data e modalità di ingaggio. Certo è che finora l’accordo su un nome solo non è stato trovato e sembra impossibile riuscirci adesso. Anche perchè il rischio, per dirla alla Cocciante, è di logorarsi in discussioni sterili.

La pensa così l’ex sindaco Alessandro Volpi, consigliere comunale del Pd. "Non vedo alternative alle primarie – dice Volpi – perchè non è emerso un nome che metta tutti d’accordo. Le discussioni fin qui sono state approfondite e continuare a riunirsi e a confrontarsi per cercare una soluzione diversa può anche approdare a nulla con il rischio solo di perdere tempo. Penso che le primarie siano la strada giusta. Tra l’altro, se fatte bene, sono già una campagna elettorale, un modo serio per conoscere i candidati, per misurarsi e confrontarsi con chi è interessato alla politica cittadina. Io ne ho fatte due e credo siano importanti soprattutto, come in questo caso, quando non abbiamo un sindaco uscente".

Fra i nomi emersi, confermano la loro disponibilità Bruno Ciuffi, esponente del mondo del volontariato e del commercio, ed Eleonora Biancolini, ex consigliera del Pd, che arriva dal settore sociosanitario. "Bisogna vedere – afferma Ciuffi – se poi si fanno davvero le primarie. All’ultimo tavolo non ho potuto partecipare, ma giovedì sarò presente. Se ci sono, ho dato la mia disponibilità e la confermo anche se continuo a pensare che siano un rischio. Le primarie sono pur sempre una competizione e quando si gareggia non si sa mai come va a finire, sono possibili gli sgambetti. Penso anche che andrebbero fatte con un ristretto numero di nomi, tre o quattro al massimo".

"Al momento confermo la mia disponibilità – gli fa eco Eleonora Biancolini – ma prima di dare per certa una mia partecipazione alle primarie aspetto la riunione di giovedì per capire le regole, le date, i punti del programma e chi potrà partecipare. Il percorso sembra tracciato, ma questi non sono aspetti secondari".

Intanto, in attesa di capire cosa faranno l’ex parlamentare Fabio Evangelisti, che dovrebbe fare le primarie, e l’ex ambasciatore Cesare Ragaglini, che probabilmente invece correrà da solo, registriamo l’uscita di scena di Daniele Tarantino. Il presidente di Confimpresa e dell’associazine Insieme, il cui nome era stato tirato in ballo da più parti, si chiama fuori. "Non mi candido – dichiara – continuerò nei miei ruoli a cercare di essere al servizio della città e dei cittadini".

Un nome, invece, che rimbalza da giorni sui tavoli della politica è quello di Vincenzo Tongiani, ex presidente dell’Istituto studi e ricerche della Camera di commercio e componente del comitato di indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Carrara. Lui al momento non si è ancora espresso. In ogni caso giovedì ne sapremo di più, su tutto.