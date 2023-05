Le ouverture delle opere liriche: la bacchetta di Bruno Nicoli per l’Ort

Ultimo appuntamento con il programma di concerti dell’Orchestra della Toscana al Teatro degli Animosi: stasera alle 21 sul podio il carrarese Bruno Nicoli. Pianista, compositore e direttore d’orchestra, Bruno Nicoli (nella foto) si è da sempre occupato di opera lirica: è stato maestro di palcoscenico e sala, suggeritore, direttore di coro e direttore d’orchestra per vari teatri e istituzioni musicali in Italia e all’estero. Da anni lavora al Teatro alla Scala come direttore dei Complessi Musicali di palcoscenico e docente dell’Accademia.

Con l’Ort proporrà musiche d’opera con le più famose ouverture e intermezzi dalle opere di Rossini (“Il Signor Bruschino” e “Il barbiere di Siviglia”), Verdi (“La Traviata”), Mascagni (“Cavalleria rusticana”) e Puccini (“Suor Angelica”). In apertura la “Settima Sinfonia” di Beethoven, opera titanica della maturità del compositore, da Wagner definita “apoteosi della danza” per la fervida pulsazione ritmica che la percorre ininterrottamente. Un’occasione davvero imperdibile per tutti gli appassionati del genere, soprattutto con un artista locale.

Prezzo dei biglietti: platea e palchi centrali 10 euro; palchi laterali e loggione 5 euro. Under 25 o over 65 5 euro. I biglietti sono acquistabili online su vivaticket.com, oppure alla Biglietteria del Teatro, aperta in occasione del giorno dello spettacolo dalle 10 alle 12,30 oppure dalle 18 alle 21. Per avere maggiori informazioni è possibile rivolgersi direttamente al Teatro degli Animosi, piazza Fabrizio De André, Carrara, oppure telefonare allo 0585 641317 nei giorni di apertura della biglietteria.

Quando invece c’è la chiusura della biglietteria è possibile comunque avere informazioni con un servizio alternativo: è attivo il numero 0585641419 che potrà dare tutte le delucidazioni necessarie a chi desidera conoscere le iniziative del teatro.