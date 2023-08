Le origini della Chiesaccia Tra aneddoti e architettura

Stasera alle 21 nella Piazza della chiesa di Fornoli, in Comune di Villafranca, si parlerà della chiesa di Santa Maria Assunta, detta Chiesaccia, un edificio sacro in località Groppofosco a Villafranca in Lunigiana. Saranno l’architetto Stefano Calabretta e il dottor Riccardo Buonaguidi a raccontare le origini di questo luogo, ad approfondire gli aspetti architettonici e a raccontare fatti e aneddoti connessi.

L’incontro fa parte del ciclo di appuntamenti di storia locale, “Serate Lunigianesi”, frutto della storica collaborazione tra l’Istituto Valorizzazione Castelli, Associazione Manfredo Giuliani per le ricerche storiche e etnografiche della Lunigiana, i Comuni soci I.V.C. e la Provincia. Da vent’anni la rassegna, nata allo scopo di avvicinare i residenti alla conoscenza delle proprie origini portando la storia in piazze, sagrati e aie, è ormai un appuntamento estivo imperdibile. I prossimi appuntamenti: domenica alle 21, al Santuario di Castagnola di Bigliolo, nel Comune di Aulla, ci sarà lo spettacolo teatrale di Stefano Filippi dedicato a Carlo Caselli “Carlo Caselli e l’antropologia itinerante”; mercoledì alle 18 a Pontremoli nel Piazzale dell’Oratorio Mignegno Paolo Lapi parlerà di “Mignegno e il suo oratorio di San Terenziano”; giovedì alle 21 nella piazza di Torsana, Comune di Comano, presentazione del volume “La luna di Maggio e i pastori nella Valle del Taverone” di Luigino Ferrari con Riccardo Boggi, Luigino Ferrari, Italo Pizzati e Angelo Galloni. Per info contattare la segreteria IVC da lunedì a venerdì 9.30-12.30 allo 0585 816524 o scrivere a [email protected] Il programma è su www.istitutovalorizzazionecastelli.it.