Le opere in legno di Renzo Sbolci a Carrara al centro Artemisia

L’associazione Artemisia nella sua sede situata in piazza delle Erbe, a Carrara, accoglie le opere del maestro toscano Renzo Sbolci (nella foto). L’esposizione, inaugurata alcuni giorni fa, si intitola ’Oltre’ e rimarrà aperta fino al 31 ottobre, dal martedì alla domenica in orario 18-20. La mostra rappresenta un punto di arrivo di un lungo percorso dell’artista nel solco dell’astrazione. Fin da piccolo, seguiva il padre mentre dipingeva, provando meraviglia nel veder apparire – dove prima c’era solo tela bianca – prati, cieli, campagne e mare e tanti, tanti fiori. Nel corso dell’adolescenza l’incontro con tre artisti livornesi, ognuno a modo suo, ha ispirato la ricerca: Marcello Sardelli, Voltolino Fontani e soprattutto Gianfranco Ferroni, attraverso cui capì il valore dell’indagine. Abbandonato ben presto il figurativo per l’astrazione, la pittura polimaterica e gestuale per poi, negli anni Novanta, lasciare la tela e lavorare con il legno compensato che gli permette di creare forme più complesse e di maggior spessore. Infatti, quelle esposte al centro Artemisia, sono tutte opere in legno colorate con matite. L’artista Renzo Sbolci è molto conosciuto e apprezzato nel panorama internazionale dell’arte ed ha esposto in Olanda, Belgio e Spagna. In Italia ha esposto in diverse città tra cui Palermo e Torino. La mostra ’Oltre’ è promossa contestualmente ad altre due personali: una in corso ad Alicante, in Spagna, e l’altra prossimamente a Pistoia.