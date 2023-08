Le opere dell’artista Ollimac

Espone al campeggio ’La Quiete’ della Partaccia, l’artista Camillo Ramagini in arte Ollimac. Pittore naif con una volontà di contrastare il mondo reale riscrivendolo e affondando le radici nell’infanzia individuale e collettiva del popolo. A descriverlo è il poeta e filologo Andrea Tonelli: "Una critica alla civiltà industriale ai suoi tempi frenetici e alle sue forme metalliche e cementizie. Un desiderio fondamentale di quiete e bellezza e calore della vicinanza umana, desiderio che si trasforma in realtà autentica grazie all’estrema perizia del pittore". L’artista toscano si avvicina alla pittura per scommessa, negli anni ’70. Dopo una lunga esperienza di studi all’estero torna in italia per continuare la sua arte. I suoi soggetti sono paesaggi campestri, collinari, montuosi, scene di vita quotidiana con immagini di vendemmie, mietitura e lavoro nei campi.