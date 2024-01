Le operazioni di successo. I riconoscimenti

Dal sequestro dell’allevamento di cani nella zona di Canevara, ritenuto responsabile dell’inquinamento della fontana Levata del Governo, al pronto intervento in strada per evitare una truffa ai danni di un cittadino. Il comandante della polizia municipale di Massa, Giuliano Vitali, ha consegnato gli attestati di merito agli agenti che si sono distinti per alcune azioni particolari durante il 2023, ricordando però che tutti meriterebbero un encomio per il lavoro costante e prezioso. A consegnare gli attestati il prefetto Guido Aprea e il sindaco Francesco Persiani. Gli agenti Silvia Tassi, Roberta Gazzarri e Alberto Cumoli per le attività di verifica di abusivismo edilizio che hanno permesso di arrivare al sequestro penale di un’abitazione, modello villa, realizzata nella zona di Poveromo. A Valerio Santelli, Piergiorgio Lori, Francesco Fornesi, Laura Crapanzano, Alessandra Coppa e Samuele Belli l’encomio per le attività di indagine svolte in supporto al comandante che hanno portato al sequestro penale di un canile abusivo dopo anni di attività "avvenuta in spregio alle norme basilari di settore e al benessere animale".

Ad Aldo Vignali e Matteo Gassani per l’efficienza e l’impegno dimostrato negli ultimi 10 anni nell’intervenire "con prontezza, capacità e umanità" in ogni sinistro stradale svolgendo un importante servizio di soccorso pubblico "raggiungendo nel 2023 gli oltre 2000 interventi svolti nella propria carriera". Ad Alessio Vitaloni, Tiziano Bonacoscia, Giada Parodi e Davide Pucci per essere intervenuti, ad aprile, durante un normale controllo in via Carducci: qui hanno individuato due soggetti, con molti precedenti penali, che tentavano di truffare due donne inscenando un finto danno da sinistro stradale per ottenere dei soldi dalla vittima.