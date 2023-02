Le ‘Nuove Proposte’ ai nastri di partenza del Premio Lunezia

Premio Lunezia Nuove proposte 2023: le iscrizioni sono aperte. Il Lunezia è un consolidato appuntamento della cultura musicale italiana, che si concentra sul valore musical-letterario delle canzoni italiane. Nato ad Aulla nel 1996, ha visto salire sul proprio palco cantanti come Ligabue, Vasco Rossi, Negrita, Fabrizio De Andrè e moltissimi altri. Dal 2001 ha aperto una sezione, Nuove proposte appunto, dedicata ai musicisti e compositori di testi di qualunque nazionalità, con opere ammesse solo in lingua italiana. Dal 2012 i finalisti della sezione ‘Nuove proposte’ sono promossi da Radio Rai, nelle varie edizioni si sono alternate Rai Radio Uno, Rai IsoRadio e Rai Radio Live. Dal 2022 il vincitore della sezione nuove proposte avrà un contratto editoriale con Warner Chappell.

La direzione artistica intanti è al lavoro per ottenere anche una promozione televisiva, l’auspicio è di realizzare uno spazio Rai Tv già per l’edizione 2023. A partire da quest’anno la direzione si riserva di convocare gli iscritti, o parte di essi, in selezioni live in varie parti d’Italia. E ci sono già time notizie: le selezioni live sono previste nuovamente a Roma nello splendido scenario del Colosseo, dove saranno presenti produttori e promoter. I giovani sono inviatati a iscriversi, la partecipazione alle fasi finali del Premio Lunezia Nuove proposte ha indotto relazioni e collaborazioni per diversi concorrenti, oltre che ad avere consegnato un credito di merito a tutti i finalisti e al vincitore.

Il Premio Nuove proposte si articola in diverse categorie o sezioni: Premio Band (per gruppi con due o più componenti); Premio CantautoriAutori Solisti; Premio Autori di Testi. La domanda di iscrizione è da scaricare dal sito Internet del Premio Lunezia, e il materiale musicale (o i testi) dovranno essere inviati tramite posta elettronica. Gli artisti interessati a partecipare al concorso possono trovare tutte le informazioni sul sito internet.