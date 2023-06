Le nuove frontiere del turismo Patto tra commercio e accoglienza Obiettivo il rilancio del territorio

Vivere il territorio per fare sinergia e sfruttare al meglio le esperienze di ognuno. È la mentalità con cui un gruppo di commercianti e operatori dell’accoglienza sta vivendo la nuova era del fare turismo in città. Vivere le attrazioni in prima persona per meglio promuoverle ai turisti. Questo gruppetto è motivato e ha voglia di scoprire le bellezze che offrono le Apuane, sconosciute a molti nonostante siano a pochi chilometri dal centro città, ma soprattutto sta lavorando per fare qualcosa di concreto a livello turistico. Tutto è nato per caso, dopo una gita a Fossacava organizzata da Cristina Bencivinni del bar Crema di via Roma. Una gita fuori porta alla scoperta del sito archeologico della cava romana di Fossacava, oggi raggiungibile grazie all’introduzione di un’apposita fermata della linea 50 di Autolinee, fortemente voluta dall’assessore al turismo Lara Benfatto. Una serie di escursioni che in questi operatori e commercianti sono diventate uno stimolo per migliorare. Consigliano ai turisti dove andare a mangiare, dove dormire, cosa fare e dove fare shopping.

"A Carrara c’è sempre la tendenza a lamentarsi delle cose che non funzionano – dice Elisa Berti del B&b Alberica 10 –, partecipare alla gita proposta da Cristina mi ha fatto apprezzare il suo atteggiamento positivo. Si tratta di un inizio, ognuno di noi fa qualcosa ma serve una connessione. Sarebbe importante fare rete in maniera positiva. Spesso quello di cui ci lamentiamo noi, come per esempio la calma, è invece molto apprezzata dal turista, che certo nota l’incuria ma vede anche le bellezze architettoniche che ci circondano". "L’idea di Cristina di fare sinergia – dice Giulia Marchi del B&B Una stanza nell’arte – mi è piaciuta molto. Queste gite offrono l’opportunità di approfondire certi luoghi che fanno parte del nostro dna, come è ottima l’idea di un gruppo Whatsapp dove vengono condivisi eventi e situazioni. Così riusciamo a dare indicazioni precise ai turisti. Spesso i turisti scelgono Carrara come base di appoggio per spostarsi in Toscana o nella vicina Liguria, io promuovo le nostre bellezze e alla fine in diversi decidono di restare in zona. Fare rete è una grande opportunità". Una metà, quella di Fossacava, promossa anche tra i numerosi studenti dell’Accademia di belle arti. "Io non c’ero mai stata e mi è piaciuta molto – racconta Serena Biggi, coadiutrice delle belle arti cittadine –. Molti studenti non hanno l’auto e non sono mai stati alle cave, ma da quando c’è l’autobus che porta a Fossacava non faccio che suggerire di andarci. Abbiamo un patrimonio da scoprire".

Alessandra Poggi