Le nostre tradizioni Claudio, l’ultimo ’battitore’ Orgoglio degli agricoltori "Forza indispensabile"

Claudio Fanti, l’ultimo ’battitore’. Gli agricoltori della zona: "È lui il nostro uomo del grano". Tempo di mietitura anche nella Vallata del fiume Magra, in Comune di Filattiera dove i contadini si stanno predisponendo per raccogliere ed immagazzinare il prezioso cereale, frutto di tanto impegno e sacrificio iniziato con la semina dello scorso Autunno. "Oggi trebbiamo - affermano felici fregandosi le mani un gruppetto di loro - e sta arrivando di gran carriera Claudio Fanti…".

Già, Claudio Fanti, un uomo sulla sessantina, che qui nella zona è atteso l’inverno per ’battere’ le castagne e l’estate il grano. Venerato come un druido, il suo nome è realmente leggenda da queste parti. "Il babbo e lo zio di Claudio, sono stati primi nel passato a ’battere’ il grano per conto terzi - precisano gli agricoltori della Piana di Filattiera - da questa parte, operavano i Lecchini, invece dall’altra parte del Magra i fratelli Fanti. All’epoca, ogni famiglia seminava il grano, per poter mangiare e non si poteva certo fare diversamente; ed i proprietari della macchina da battere avevano lavoro per mesi, per tutta l’estate. Claudio, ci dice sempre “quest’anno lascio, mollo tutto, non ce la faccio più“ - raccontano i coltivatori - però di fronte alle nostre richieste, si ravvede e ci confida “come potrei abbandonarvi, inoltre battere il grano con la macchina ..è la mia vita“. Fra l’altro, gli agricoltori hanno sempre grandi problemi con gli ungulati che danneggiano i raccolti: "Siamo rimasti in pochi veramente a combattere contro i cinghiali; pochi giorni fa hanno fatto una battuta di caccia - affermano gli agricoltori -, ma è solo uno specchietto per le allodole, per non risolvere nulla.. sì, combattiamo per difenderci dai cinghiali e da altri selvatici che non da meno compiono danni ai nostri raccolti come i caprioli, gli istrici, le nutrie..ma non molliamo, perché la passione che abbiamo dentro di noi, supera tutto" E se un domani che Claudio dovesse veramente smettere? "Si sta preparando Jacopo, Jacopo Vinciguerra il più giovane agricoltore ed allevatore di Filattiera; manda avanti l’azienda ereditata dagli zii Gino ed Armando e possiede la loro famosa ’trebbia da fermo’ che funziona benissimo, nonostante gli anni. Intanto- affermano gli agricoltori - auguriamo lunga vita all’amico Claudio Fanti, è lui il nostro uomo del grano".

Roberto Oligeri