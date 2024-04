Le mutande di marmo in mostra alla Biennale

Sono state realizzate negli studi della Litix, le 207 paia di mutande esposte nella chiesa di San Fantin a Venezia. Le ha realizzate l’artista britannico, di origine iraniana, Reza Aramesh, e assieme ad altre sue 5 sculture sono considerate dalla critica "come uno dei progetti più interessanti della Biennale Arte 2024". La serie scultorea ‘Number 207’ presenta tre diverse serie di opere realizzate in marmo estratto dalla storica cava Polvaccio, e tutte sono state realizzate dalla Litix, l’azienda nata dalla fusione tra Torart e Robotor, specializzate in scultura, arte contemporanea e design legate all’applicazione delle nuove tecnologie nella lavorazione del marmo, pietre e materiali duri di diversa natura. La mostra, ambientata nella chiesa di San Fantin, mette in luce la serie ‘Study of Sweatcloth’, composta da 207 pezzi di biancheria intima maschile in marmo e disposti sul pavimento della chiesa. Questi umili indumenti diventano simboli tangibili dell’identità e della perdita, rimarcando il corpo come luogo politico e umanizzando le vite invisibili colpite dalla guerra e dal terrore. "Reza Aramesh è uno dei nuovi scultori che ha realizzato da noi le sculture esposte – spiega Giacomo Massari della Litix – oltre alle mutande ha realizzato anche tre figure intere di circa due metri e mezzo di altezza e cinque teste. A differenza di altri artisti, non si è limitato a mandarci i file in 3D e aspettare l’opera finita. Ha voluto intervenire nella fase di rifinitura per dare alle opere un tocco artigianale. Le opere sono state realizzate con i nostri robot e finite a mano dai nostri artigiani".

Alessandra Poggi