Le Muse di Marina Pratici I convegni della scrittrice

Da Dublino a Liegi: ciclo di conferenze all’estero per la scrittrice apuana Marina Pratici, docente, saggista e conferenziere. Dopo il grande successo ottenuto dalle presentazioni della sua ultima pubblicazione, ’Fotologia dell’ombra’, opera premiata a Dublino e a Barcellona dall’Union Mundial de Poetas por la Paz y por la Libertad quale libro internazionale dell’anno, la scrittrice e critico letterario, Marina Pratici, originaria di Aulla in provincia di Massa Carrara, sta per iniziare un ciclo di conferenze all’estero con i noti docenti belgi Jean Marie Dubois e Augustine P. Martel. Il tema degli incontri, promossi dalla Camera Internazionale degli Scrittori e degli Artisti ( CIESART) e dal Cenacolo Internazionale "Le Nove Muse", sarà quello del modernismo, movimento letterario che nacque fra la fine dell’Ottocento e gli inizi del XX secolo in Europa e in Centro e Sud America, caratterizzandosi quale voluta rottura con i tradizionali metodi di scrittura, sia nel campo della poesia che della prosa, e decretando autori del calibro di T.S. Eliot, James Joyce e Rubén Dario. Dunque, il ciclo di eventi, della cui organizzazione si è occupata l’operatrice culturale Margot Pin, fa seguito a quello già proposto a Praga, capitale della Repubblica Ceca, e a Dresda, in Germania, che ha visto sempre protagonista la scrittrice apuana, e partirà mercoledì 9 agosto da Liegi e proseguirà il giorno successivo, sempre a Liegi, per concludersi venerdì 11 agosto a Barcellona, in Spagna. La scrittrice vanta 14 premi alla carriera, 12 alla cultura, l’onorificenza di Ufficiale della Repubblica italiana, la medaglia della Presidenza del Senato italiano e due Lauree Honoris causa.