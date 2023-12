"Le montagne non ricrescono". Aumentano gli ambientalisti che aderiranno alla protesta

Sinistra Italiana e Unione Popolare parteciperanno in maniera compatta alla manifestazione del 16 dicembre a Carrara contro escavazione e a tutela delle Apuane. Sinistra Italiana, federazioni lucchese e apuana e per la Toscana, si uniscono a Cai Toscana, Arci Toscana, Athamanta, Coordinamento Ambientalista Apuoversiliese, Comitato Civico della Cappella, e invitano i cittadini "a unirsi al corteo contro l’estrattivismo". "L’attuale modello di sviluppo e di utilizzo della risorsa marmo – scrivono – non è per noi più sostenibile, come abbiamo ribadito nelle varie consultazioni elettorali che hanno interessato i Comuni in cui sono presenti cave di marmo. Ogni anno nel distretto lapideo apuoversiliese 5 milioni di tonnellate di materiale vengono sottratti alla montagna per scopi industriali che hanno sempre meno a che fare con l’arte, l’artigianato e la lavorazione e sempre più a che fare con la logica di un distretto minerario – sottolinea SI –. Questo a fronte di un calo dell’occupazione nel settore lapideo che prosegue da anni ed è frutto sia dell’innovazione tecnologica che della progressiva riduzione della lavorazione nel distretto, sempre più orientato all’esportazione di blocchi e lastre, senza lavorazioni a valore aggiunto. La richiesta di riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario e il rispetto della lavorazione del 50% del materiale estratto sono punti irrinunciabili per un programma di transizione economica ed ecologica del settore. Così come hanno il nostro appoggio le battaglie per il mantenimento della proprietà pubblica sul versante carrarese e di quella collettiva delle comunità dell’alta Versilia".

Sinistra Italiana chiede anche un cambio di rotta della Regione "che deve assumere il tema della riduzione dei quantitativi escavati, difendere il ruolo del Parco contro l’apertura o riapertura di nuove cave e inquadrare la questione delle Apuane come ecosistema da tutelare e non risorsa mineraria da sfruttare". "Di fronte a una propaganda assillante secondo cui il settore del marmo porta lavoro e ricchezza al territorio – evidenzia UP -, i dati ci danno un’immagine completamente diversa: la nostra provincia è la più economicamente depressa della Regione, nonché la penultima in Toscana per occupazione. Ciò non ci sorprende dato che le caratteristiche delle economie estrattiviste, come quella del marmo, hanno elementi in comune: territori devastati a livello ambientale, scarsa occupazione, forti disuguaglianze economiche nella popolazione, ed un ricchezza concentrata nelle mani di pochi individui".