Le misure della Regione

L’assessore al sociale Roberta Crudeli risponde al consigliere di Fratelli d’Italia Massimiliano Manuel sulla ‘Vita indipendente’. "Al disabile va garantita la piena autonomia eliminando ogni barriera –aveva scritto Manuel –, e prima di tutto quelle di tipo culturale, difficili da rimuovere anche dalla politica di sinistra. Spero che questa volta la vice sindaca Crudeli faccia qualcosa di utile portando il problema in Conferenza zonale per un confronto con l’Asl. La giunta regionale ha cancellato l’espressione ‘Vita Indipendente’ sostituendola con la dicitura ‘sostegno alla domiciliarità e all’autonomia’ che significa tornare indietro di 30 anni". "Nonostante i tagli del governo non c’è stata nessuna riduzione da parte della Regione – scrive Crudeli –. Anche quest’anno la Toscana mette a disposizione per il sostegno alla Vita indipendente 13 milioni, la stessa somma del passato. Chi, come Manuel e Fratelli d’Italia, dice il contrario cerca solo di sviare l’attenzione dal problema, quello sì reale, dei tagli perpetrati dal governo su tutto il sociale, come il contributo affitto. Il sostegno alla Vita indipendente non è mai stato toccato dalla Regione – conclude Crudeli – l’unico cambiamento, per altro già modificato con una delibera che ha previsto nuovamente la dicitura ‘sostegno alla vita indipendente’, era nel nome del contributo che in un primo momento era stato definito ‘sostegno alla domiciliarita` e all’autonomia’".