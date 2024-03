"Le mie idee non più rappresentate, faccio un passo indietro"

Il nuovo corso di Forza Italia non convince tutti gli storici iscritti, soprattutto dopo quanto accaduto a Massa dove dopo pochi mesi è stato silurato l’assessore Matteo Bertucci a seguito del cambio del commissario provinciale, con l’arrivo di Gianenrico Spediacci. Così anche un decano del partito, Pierluigi Bassignani, decida di sospendersi da Forza Italia: "Dopo 30 anni di militanza in Forza Italia ho deciso di autosospendermi. La situazione è precipitata con l’arrivo di Spediacci che per prima cosa ha cacciato il più votato alle comunali di Massa, l’avvocato Matteo Bertucci. Dopo essere stato commissario, Spediacci è diventato coordinatore in un congresso dove c’erano 30 persone tutte d’accordo. Non mi sento di seguire chi non è mai stato di Forza Italia e alle prossime elezioni sceglierò chi votare in base alle mie idee che non sono portate avanti dagli attuali dirigenti. Prima di decidere cosa fare bisognerebbe sentire chi si è sempre impegnato: neanche stavolta è stato così e si è premiato chi ha sempre fatto scelte personali. Ho più volte chiesto spiegazioni senza averne e così ho deciso di autosospendermi dalle cariche, sempre ricoperte gratuitamente".