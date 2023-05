Le Maripose sotto i riflettori Show di ritmica per 200 atleti

La scuola di ginnastica ritmica Le Maripose sotto i riflettori sabato al Palazzetto dello sport. La mattina il ‘Maripose meeting’ e nel pomeriggio un doppio appuntamento sportivo: le prove regionali Sincrogym e gymnaestrada oltre alla Gym Giocando della sezione ‘Ginnastica per tutti FGI’. Una giornata ricca di entusiasmo e impegno che ha visto protagonisti più di 200 ginnaste e ginnasti di ogni età. Un pubblico numeroso e partecipe, presenziato da due cariche importantissime per lo sport e in particolare per la ginnastica regionale: il delegato provinciale Vittorio Cucurnia e il presidente del comitato regionale Toscana FGI, Fabrizio Lupi. La giuria era guidata dalla direttrice tecnica regionale della sezione GPT Alessandra Mazzatosta. Tra le società partecipanti alcune che militano nelle più alte serie: Raffaello Motto di Viareggio, Petrarca Arezzo, Falciai, Polisportiva Apuana e Massarosa. Per non parlare dello spettacolo realizzato grazie alle squadre di Gymnaestrada della società Falciai, dalla Petrarca e anche dalle Maripose che parteciperanno alla World Gymnaestrada ad Amsterdam quest’estate.

"Una giornata che ha dato merito alla scuola massese di esser stata all’altezza di organizzare un evento di questa importanza per la prima volta" e che, come ha sottolineato Fabrizio Lupi, "deve essere il primo di una lunga serie – ha auspicato la direttrice Marianna Bongiorni –. L’ evento che già sulla carta si presentava di altissimo valore, è stato patrocinato dal Comune di Massa grazie alla Commissione straordinaria in carica". I ringraziamenti da parte di Bongiorni, tecnica responsabile della sezione agonistica e amatoriale, si estendono a tutte le persone che hanno contribuito alla realizzazione della giornata, alle tecniche Ginevra Roidi, Francesca Pellegrini e a Laura Pellerano, ai genitori, agli sponsor ma in particolare alle ginnaste e alle famiglie "che con la loro presenza e partecipazione sono il carburante del movimento ginnico". Prossimi appuntamenti fasi nazionali a Rimini 2023, per concludere poi questa stagione sportiva con la partecipazione, per la seconda volta, al World Gymnaestrada che si terrà ad Amsterdam In Olanda dal 28 luglio al 6 agosto.