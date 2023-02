"Le mail non arrivano: ore di attesa in ospedale"

"Il sistema di trasporto dopo le dimissioni dal ricovero è da rivedere". Lo segnala il sindaco di Tresana Matteo Mastrini dopo aver ascoltato le lamentele di pazienti che dopo le dimissioni dal ricovero hanno dovuto attendere anche pomeriggi interi prima di poter tornare a casa dall’ospedale. Il disagio sarebbe causato dal sistema di trasporto dopo le dimissioni, modificato di recente in modo peggiorativo. Il sistema precedente prevedeva infatti che la centrale operativa telefonasse alla Pubblica Assistenza di zona che si occupava poi di trasportare a casa dall’ospedale il paziente. L’attuale metodo, chiamato Pam, non prevede più la chiamata diretta alla Pubblica Assistenza, ma l’invio per mail di una scheda che viene recapitata, per tre volte al destinatario.

"Spesso il sistema non funziona – spiega Mastrini – , soprattutto nelle zone montane dove i volontari, a causa della mancanza della connessione in banda ultralarga, non ricevono o ricevono dopo molte ore la mail. Secondo le informazioni recuperate, pare che il sistema possa essere ulteriormente modificato e auspico che possa essere così perché la situazione si è fatta insostenibile. Ad esempio, nelle settimane scorse, ho raccolto la segnalazione dell’ex sindaco di Casola Piergiorgio Belloni, la cui anziana suocera, molto ammalata, ha dovuto attendere un giorno intero per rientrare a casa. Non è così che si tutela il diritto salute e per questo ho scritto al Direttore dell’azienda Usl Toscana Nord Ovest sollecitando un intervento che renda più efficaci il percorso di dimissione dal ricovero e di trasporto al domicilio".