Le leggi e il ruolo dei sindacati nel mondo del lavoro

Il mondo del lavoro e i sindacati. La legge 300 del 1970 e le politiche per l’occupazione. Di tutto questo si parlerà domani alle 16.30 nella sala della Resistenza di palazzo Ducale a Massa, nel quarto incontro ’La Costituzione e il lavoro’ dell’iniziativa ’Sana e robusta Costituzione’, organizzata dall’associazione Briciole con il patrocinio della Provincia. A guidare la discussione sarà Cristina Luzzi, assegnista di ricerca in Diritto costituzionale all’università di Pisa, studiosa dei temi del lavoro, dei quali è urgente comprendere, come già espresso, le nuove forme e manifestazioni e operare affinché il diritto costituzionale venga opportunamente tutelato.

"Molti sono gli articoli che, nella Costituzione, si occupano del lavoro – scrivono gli organizzatori –. Anche per esso però, come per altre disposizioni, si è assistito ad un processo di attuazione lento e parziale. E’ solo nel maggio 1970 che, sotto la spinta delle lotte operaie e studentesche, viene approvata la legge 300, nota come Statuto dei lavoratori. Dopo cinquant’anni la legge rappresenta ancora oggi una delle colonne portanti nell’assetto regolativo del diritto del lavoro. Il mondo però cambia. E quindi: con quali strumenti possiamo ancora cercare di rendere effettive le “ prescrizioni” della Costituzione? Quale il ruolo dei sindacati? La legge 300 è ancora adeguata per l’attuale situazione?". Se ne parlerà nel dibattito.