Le imprese “parlano” straniero Crescono di più delle aziende locali

Crescono imprese straniere nella provincia apuana e molto più di quelle del territorio: nel 2022 sono aumentate del +4,5% rispetto all’anno precedente, arrivando a quota 2.598, mentre le altre hanno registrato un +0,5%. Il quadro emerge dai dati rilevati da Movimprese e dall’analisi statistica della nati-mortalità delle imprese condotta da InfoCamere-Stokview ed elaborata dalla Camera di Commercio e dall’Istituto Studi e Ricerche-ISR. L’incremento di 111 unità all’anno testimonia un buon stato di salute, ma spesso quelle straniere sono imprese poco strutturate, espressione delle capacità del singolo e delle opportunità del mercato: il 75% sono individuali (+3% nel 2022), il 19 società di capitali (+11,5), e il 5 società di persone (+1,7). La nazionalità? Il 74% paesi extra-Unione Europea, il 25 paesi comunitari. La crescita ha riguardato soprattutto l’edilizia, con 42 imprese in più negli ultimi 12 mesi, poi le attività manifatturiere e quelle commerciali, con 20 unità in più ciascuna. A fine anno la più elevata presenza di imprese guidate da stranieri si registrava nel commercio con 1.050 attività, e nelle costruzioni con 722 unità, a distanza le attività manifatturiere con 159 imprese, quelle di alloggio e ristorazione (148) e i servizi alle imprese (138). L’incremento delle imprese a guida straniera ha comportato anche un aumento della rispettiva incidenza sul totale delle imprese provinciali, salita all’11,6%. Maggiore l’incidenza in Lunigiana (13,9%,) superiore alla media provinciale (11,6%), mentre Massa e Carrara si attestano all’11.

"La crescente presenza di imprese straniere rappresenta un’opportunità di integrazione e sviluppo per il territorio – commenta Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest – Siamo convinti che, anche in considerazione di una fase demografica declinante per il nostro paese, rappresenti un valore aggiunto per la nostra economia".